Volles Haus konnte die Teamschule vermelden – und das an einem Sonntag. Anlass war der erste Neubürgerempfang der Stadt in der vergangenen Woche. Rund 30 Vereine und Institutionen haben im Forum einen Vormittag lang für sich und ihre Angebote geworben und sind mit Interessierten ins Gespräch gekommen ( WN berichteten). Als „vollen Erfolg“ bewertet Bürgermeister Carsten Grawunder die Veranstaltung im Gespräch mit WN-Redakteurin Nicole Evering.

Herr Grawunder, die Stadt hatte rund 600 Neubürger persönlich eingeladen. Wie viele waren vor Ort?

Carsten Grawunder: 108 Anmeldungen lagen uns vor. Ob tatsächlich alle Personen erschienen sind, kann ich nicht beurteilen, da der Einlass nicht kontrolliert wurde. Ich vermute aber, dass die Zahl erreicht wurde.

Welche Rückmeldungen haben Sie von Vereinen und Besuchern nach der Veranstaltung bekommen?

Grawunder: Viele Institutionen, aber auch Bürgerinnen und Bürger, haben mich und meine Mitarbeiter direkt an dem Tag und auch im Nachgang angesprochen und mir mitgeteilt, dass es eine sehr erfolgreiche Veranstaltung war. Das Interesse der Neubürger an den Institutionen war sehr groß, und es wurden viele informative Gespräche geführt. Zudem konnten viele Vereine auch neue Mitglieder gewinnen.

Soll es diese Veranstaltung nun regelmäßig in Drensteinfurt geben?

Grawunder: Mit den vielen neuen Baugebieten wird die Stadt Drensteinfurt auch in Zukunft weiter wachsen. Daher bin ich zuversichtlich, dass auch in den nächsten Jahren das Interesse an einem solchen Empfang groß sein wird.

In welchen Abständen planen Sie eine Neuauflage?

Grawunder: Nachdem diese Veranstaltung ein voller Erfolg gewesen ist, möchte ich diese Veranstaltung gerne jährlich anbieten.

Würden Sie am Konzept selbst etwas ändern wollen oder den Ablauf genauso beibehalten?

Grawunder: Das Konzept, das wir erstellt haben, ist sehr gut bei allen Beteiligten angekommen. Selbstverständlich sind wir für neue Ideen immer offen.

Ist das Ziel, Neubürger und Vereine besser zusammenzubringen, Ihrer Meinung nach erreicht worden?

Grawunder: Die vielen positiven Rückmeldungen haben mir gezeigt, dass unsere Idee, die Neubürgerinnen und Neubürger mit unseren örtlichen Institutionen zusammenzubringen, hervorragend aufgegangen ist. Durch das große Interesse der Vereine, Parteien, Kindertageseinrichtungen, Kirchen und auch der Schulen konnten wir den Neubürgern an diesem Sonntagvormittag ein informatives und abwechslungsreiches Programm bieten. Die Neubürger hatten so die Möglichkeit, unser lebens- und liebenswertes Drensteinfurt mit all unseren engagierten Bürgern kennenzulernen.