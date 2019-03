Am Steuer des rollenden OP-Saals

Seit über 35 Jahren baut Peter Sacher Modelle von Lastwagen und anderen Fahrzeugen, die er aus seiner Kinder- und Jugendzeit in Drensteinfurt kennt. „Da es von diesen Fahrzeugen keine Bausätze gibt, entstehen alle meine Modelle in Eigenbauweise aus Plastikplatten und ohne elektrisches Werkzeug“, erklärt Sacher. „Jedes Modell ist ein Einzelstück, in langer Bauzeit entstanden und wird daher nicht verkauft.“

Nach vielen Drensteinfurt-Modellen kam dem Tüftler nun die Idee, auch eines der Fahrzeuge zu bauen, das selbst während seiner Bundeswehrzeit gefahren hatte. „Am 3. Juli 1967 wurde ich als Wehrpflichtiger zur Bundeswehr eingezogen. Vom Drensteinfurter Ewald Dahlmann vom Tannenweg, der damals beim Kreiswehrersatzamt in Münster arbeitete, wurde ich in Münster mit anderen Wehrpflichtigen in den Zug gesetzt“, so Sacher. „Mein Standort wurde die Von-Goeben-Kaserne in Stade/Niedersachsen. Nach dreimonatiger Grundausbildung kam ich zur Sanitätskompanie 2/76 in der selben Kaserne. Mein Ziel war es, bei der Bundeswehr meinen Führerschein zu machen. Das war so einfach nicht, denn selbst Kameraden, die von Beruf Kraftfahrer waren, bekamen dort nicht immer die Möglichkeit den Lkw-Führerschein zu machen.“ Nach der Ausbildung zum Sanitäter hatte Peter Sacher jedoch Glück und durfte seine Führerschein-Ausbildung beginnen. Neben der Fahrerlaubnis zum Führen eines Lastwagens erwarb der Drensteinfurter zudem die Berechtigung zum Fahren eines Krankenwagens sowie eines Sanitätspanzers vom Typ M113. „Heute erinnere ich mich belustigt an den rauen Ton des Fahrlehrers: ,Sie Hirsch!‘“, schmunzelt Sacher. „Ich hatte mich in der Folgezeit um fünf Fahrzeuge zu kümmern, die ich abwechselnd je nach Einsatz fahren, aber auch pflegen durfte.“

Eines der Fahrzeuge war ein MAN-Kofferwagen vom Typ 630 L2A. Der Fünf-Tonnen-Laster war der Operationswagen der Sanitätskompanie und wurde nur für Einsätze in Manövern aufgerüstet und mit Peter Sacher als Fahrer eingesetzt. „Weitere Fahrzeuge bei diesen Einsätzen waren ein Unimog-Krankenwagen und ein DKW ,Munga‘-Jeep, mit dem der Stabsarzt befördert wurde“, so Sacher. „Jetzt nach über 50 Jahren erinnere ich mich gerne an diese Zeit. Die damalige Kriegsgefahr war uns jungen Soldaten nicht bewusst. Der gerade beendete Sechs-Tage-Krieg zwischen Israel und drei arabischen Staaten im Juni 1967, dann im Frühjahr 1968 der Einmarsch der Ostblockstaaten in die Tschechoslowakei, der den ,Prager Frühling‘ beendete, brachten die Welt an den Rand von Weltkriegen.“

Ach ja, aus der einstigen Von-Goeben-Kaserne, die 18 Monate lang Sachers zweite Heimat war ist zunächst ein Baugebiet und schließlich der neue Stadtteil „Stade-Ottenbeck“ geworden.

