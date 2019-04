Die Natur ist bereits erwacht, und am Samstag strahlte die Sonne vom Himmel. Die beste Zeit also, das Golddorf einem Frühjahrsputz zu unterziehen. Und zahlreiche Dorfbewohner nahmen diesmal an der Aktion, zu der Hermann Reinfandt als Sprecher der AG der Vereine aufgerufen hatte, teil. Alt und Jung, „Paohl“- und Neubürger, Vereinsvertreter und Einzelpersonen fanden sich am Treffpunkt ein, um dann in kleinen Gruppen loszuziehen.

So waren unter anderem der Heimatverein, die Avantgarde, die ehemaligen Schlieker-Schützen, SVR-Kinder sowie Jugendliche des RVR vertreten. Auch die U10-Fußballer waren diesmal mit dabei und sammelten im mitgebrachten Bollerwagen eifrig den Unrat an den Straßenrändern. „Die Jungs haben heute spielfrei. Da haben wir uns entschieden, stattdessen diese Aktion zu unterstützen“, erklärte Trainer Thomas Dämmer.

Nicht nur der Dorfkern und der Bahnhof wurden von Unrat befreit, auch entlang der B 54 sorgten die Helfer für Sauberkeit. Eine Gruppe fuhr zu den Wanderparkplätzen in der Davert, wo sie abgelagerten Schutt einsammelte. Insgesamt 25 Müllsäcke kamen zusammen, darunter eine Taschenlampe und Fahrradteile. Vor allem über viele im Grün entsorgte Hundekotbeutel ärgerten sich die Aktiven.

Brötchen und Eis als Dankeschön

Nach getaner Arbeit wurden alle Helfer diesmal nicht nur mit Getränken, sondern auch mit belegten Brötchen und Süßigkeiten versorgt. Damit dankte Bürgermeister Carsten Grawunder, der persönlich vorbeischaute, mit Unterstützung von Ortsvorsteher Bernhard Stückmann für das Engagement. Für die Kinder und Jugendlichen, über deren Teilnahme sich die Organisatoren besonders freuten, gab es zudem Eis.