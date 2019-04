Mehrmals musste die Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einer Fete an der Blumenstraße ausrücken – bis sie die Party schließlich sogar beendete.

Bereits am frühen Samstagabend kam es zu einer ersten Ruhestörung, bei der sich die Veranstalterin uneinsichtig verhielt, heißt es im Polizeibericht. Gegen 3.45 Uhr mussten die Beamten erneut einschreiten. Ein Unbekannter hatte einen 28-jährigen Bielefelder geschlagen und den am Boden Liegenden dann gegen den Kopf getreten. Rettungskräfte brachten den Mann zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Gegen 5 Uhr erklärte die Polizei die Feier nach einer weiteren Ruhestörung für beendet. Als die Beamten abrücken wollten, sahen sie in der Nähe einen alkoholisierten jungen Mann auf der Straße liegen. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus. Zwischenzeitlich nutzten die Gäste die Gelegenheit, die Musik wieder aufzudrehen, teilt die Polizei mit. Als die Beamten der Veranstalterin daraufhin mitteilten, dass sie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren erwarte, beleidigte ein 20-jähriges Familienmitglied die Einsatzkräfte, weigerte sich dann, seine Personalien anzugeben und randalierte massiv. Einem weiteren Partygast gelang es, den Drensteinfurter zu beruhigen, so dass keine weiteren Maßnahmen erforderlich waren, heißt es abschließend.