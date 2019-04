Das nächste Fest im Visier

Vollauf zufrieden mit ihrem Vorstandsteam zeigten sich die Mitglieder der Schützengilde Rinkerode von 1840 während ihrer Jahreshauptversammlung im Pfarrzentrum. So stimmten alle knapp 90 anwesenden Schützenbrüder dafür, dass Franz-Josef Dinter sein Amt als zweiter Vorsitzender für weitere drei Jahre ausübt. Auch Schriftführer Ralf Große Rövekamp wurde einstimmig wiedergewählt. Sein Amt läuft satzungsgemäß über zwei Jahre.

Zudem standen drei der insgesamt zwölf Beisitzerposten zur Wahl. Für je vier Jahre im Amt bestätigt wurden Carsten Hippler und Marc Wentingmann. Zum Nachfolger von Frank Himmelmann, der nicht erneut kandidieren wollte, wurde Norbert Kampert, Schützenkönig von 2016, gewählt. In ihren Positionen bestätigt wurden die Chargierten sowie die Fähnriche und der Fahnenschläger. Zum neuen Kassenprüfer neben Torben Othmerding wurde Peter Sasse bestimmt, da Christoph Surmann turnusgemäß ausschied.

Der erste Vorsitzende Thomas Watermann unterstrich die Zufriedenheit der Mitglieder: „Dank an das tolle Vorstandsteam. Es macht Spaß, mit euch zusammenzuarbeiten“.“

Kassierer Manuel Schemmelmann vermeldete eine positive Kassenlage der aktuell 853 Mitglieder starken Gilde.

Konstantin Kriege gab einen kurzen Bericht aus der Avantgarde und lud Jung und Alt zur traditionellen Tanz-in-den-Mai-Party am 30. April auf den Hof Dransmann ein.

„Ich finde es toll, wie gut Ihr mich hier aufgenommen habt“ lobte Schützenkönig – und Neubürger – Torsten Sandkühler die gute Stimmung in der Gilde. Zudem verlas er einen humorvollen Brief seiner Mitregentin, in welchem diese ihre „männlichen Untertanen herzlich grüßen“ ließ. Und „Tabea, Königin von Rinkerode“ hatte es sich auch nicht nehmen lassen, delikate Häppchen und einen königlichen Schokoladenkuchen ins Pfarrzentrum zu schicken, die sich die Schützenbrüder ebenso schmecken ließen wie die traditionellen Schnittchen, zubereitet von den Vorstandsfrauen.

Geschäftsführer Christian Rikus stellte kurz das diesjährige Schützenfest vor, das vom 13. bis zum 15. Juli stattfinden wird. Die Rinkeroder und Gäste erwartet die bewährte Festfolge: Die Feierlichkeiten beginnen am Samstagnachmittag mit dem Kinderschützenfest. Für Spiel und Spaß der Jüngsten wird wie gewohnt das Team des Kindercafés sorgen. Zudem baut der Kolpingverband Hamm wieder zwei Hüpfburgen auf.

Am Abend versammeln sich die Schützenbrüder an der Alten Dorfschänke und ziehen dann zum Aufsetzen des Vogels zum Festplatz, wo anschließend die Zeltdisco stattfindet. Der Sonntag beginnt mit der Festmesse in St. Pankratius. Am Nachmittag treten die Schützen vor dem Gasthof Lohmann an, um zum Königsschießen auf die Festwiese zu marschieren. Am Abend steigt der Festball.

Weiter geht es am Montag mit dem stets sehr gut besuchten Frühschoppen. Sofern das Wetter mitspielt, findet am Abend die Polonaise zum Dorfplatz statt, um dort die Proklamation zu zelebrieren. Im Anschluss wird der Ball zu Ehren des neuen Königspaares gefeiert. Für gute Musik sorgen Spielmannszug und KBO sowie die auswärtigen Bands „Motion Livemusic“ und „Musik Factory“.

„Die Digitalisierung macht auch vor der Schützengilde nicht halt“, erklärte Watermann. Rikus führte aus, dass die Mitgliederverwaltung umgestellt wird. Zunächst soll auf der diesjährigen Mitgliedskarte ein Barcode aufgebracht sein, um so die Einlasskontrollen beim Fest zu vereinfachen. Auch das bargeldlose Bezahlen von Getränken soll in den nächsten Jahren zunehmend Thema werden. Doch werde das Bargeld beim Fest nicht abgeschafft, betonte der Vorstand.