Als Team sind sie stark, können Leben retten und anderen Menschen helfen. Das wissen die Mädchen und Jungen der Walstedder Jugendfeuerwehr – schließlich achten die Jugendwarte Martin Lück , Thorsten Torchalla und Willi Mussenbrock auf eine altersgerechte „Ausbildung“ der Nachwuchsbrandbekämpfer und damit verbunden auf eine vernünftige Weitergabe der Feuerwehr-Tugenden an die derzeit 14 Jugendlichen.

Um das Gemeinschaftsgefühl weiter zu stärken, hat sich die Jugendfeuerwehr nun eine neue Herausforderung gesucht: Gemeinsam treten die Mädchen und Jungen am 25. Mai über eine Distanz von fünf Kilometern beim „Wälster Lauf“ an.

„Es geht uns nicht darum, den ersten Platz zu machen“, betont Martin Lück, der gemeinsam mit Patrick Rengel und den Jugendlichen seit einiger Zeit jeden Mittwoch joggen geht. „Wir wollen das Gruppengefühl weiterentwickeln“, schiebt Thorsten Torchalla die passende Erklärung sofort hinterher. „Den Kids soll wirklich bewusst werden, dass sie gemeinsam als Team stark sind.“

Damit die Jugendfeuerwehr beim „Wälster Lauf“ auch als Einheit auftreten kann, haben die Jugendlichen nun von Timo Weiß dunkelblaue T-Shirts spendiert bekommen. „Damit machen wir das ‚Wir-Gefühl‘ auch optisch sichtbar. So weiß jeder, dass wir zusammengehören“, berichten die Jugendwarte.

Osterfeuer am 21. April

Bevor es am 25. Mai allerdings ernst wird, steht für die Nachwuchsbrandbekämpfer zunächst einmal die Organisation des örtlichen Osterfeuers am 21. April um 19 Uhr auf der Wiese hinter der Turnhalle auf dem Programm. „Wir werden wie in den vergangenen Jahren dafür sorgen, dass es gemütlich ist“, versprechen die Jugendlichen, die nicht nur die Feuerschale aufstellen, sondern auch Bierzeltgarnituren und Pavillons aufbauen sowie Getränke und selbst gebackene Osterhasen verkaufen werden.

Interessierte Mädchen und Jungen, die bei der Jugendfeuerwehr mitmachen wollen, können an jedem zweiten und vierten Freitag im Monat zur Gruppenstunde am Feuerwehrgerätehaus kommen. „Wir freuen uns über neue, interessierte Kids“, so Thorsten Torchalla.