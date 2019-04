Als Team für Drensteinfurts Innenstadt im Einsatz

Seit zwei Jahren greift das Planungs- und Kommunikationsbüro Frauns aus Münster der Wirtschaftsförderung unter die Arme, wenn es darum geht, die Drensteinfurter Innenstadt nach vorne zu bringen. Zeit für eine Zwischenbilanz. Die jüngsten Nachrichten, dass die wöchentliche Sprechstunde mangels Nachfrage eingestellt wird und auch der gerade erst vorgestellte Citymanager Sebastian Höber schon wieder Geschichte ist ( WN berichteten), verliehen dem Besuch von Elke Frauns in der Ratssitzung am Montag zusätzliche Bedeutung.

Frauns nutzte den Termin, um auf Erreichtes zurückzublicken, Ideen vorzustellen – und um mit Katharina Thomalla eine neue Ansprechpartnerin zu präsentieren, die sich in Zukunft mit ihr gemeinsam, quasi als Citymanagement-Team, um die Belange der Innenstadt kümmern wird. „Das hier ist ein Mannschaftssport“, so Frauns. Ihre Bilanz nach zwei Jahren: „Wir kommen ganz gut klar. Aber die Gerüchteküche in der Stadt, die Sie ja bestimmt auch kennen, ist schon nervig. Wenn sich die Zwischentöne abstellen ließen, dann könnte es noch besser laufen.“

Anhand ihrer Aufzählung der angestoßenen Projekte ließ sich erkennen, dass das Citymanagement in den vergangenen Monaten nicht untätig war: Es gibt einen regelmäßigen Newsletter sowie das „Stewwerter Baustellentagebuch“, das sich mit der Situation am Marktplatz beschäftigt. Flyer zu den Öffnungszeiten der Geschäfte und zu den Parkmöglichkeiten wurden aufgelegt.

Zwei größere Förderprogramme

Die beiden Förderprogramme – der Verfügungsfonds sowie das Hof- und Fassadenprogramm – laufen. Die Mittel aus dem ersten Topf seien „für kleine Dinge gedacht, die man schnell umsetzen kann“, erläuterte Frauns. Projekte wie die „Stewwerter Spendenwand“, die farbenfrohen Tisch-Stuhl-Kombinationen, die neue Außenbeleuchtung der St.-Regina-Kirche, das Schaufenster der „Tafel“-Ausgabestelle sowie das Doppel-Stadtmodell des Heimatvereins wurden daraus bezuschusst.

Vor Kurzem seien auch die Fördermittel für das Hof- und Fassadenprogramm freigegeben worden. Sechs Anträge von Bürgern lägen schon vor, so Frauns. Vier davon, ergänzte Bürgermeister Carsten Grawunder, seien bereits bewilligt. „Das ist relativ viel in der kurzen Zeit“, meinte Frauns, die zugleich betonte, dass es nicht in der Macht des Citymanagements liege, wann denn tatsächlich mit den Bauarbeiten begonnen werde. „Wir können beraten und die Förderprogramme anpreisen, umsetzen müssen es am Ende die Antragsteller.“

Zeit und Geld besser nutzen

Apropos Beratung: Dass die wöchentliche Sprechstunde im Büro der Stadtwerke Ostmünsterland an der Mühlenstraße nun nicht mehr stattfindet, führte Elke Frauns ausschließlich auf fehlende Frequenz zurück. „Ja, es kamen Leute, aber immer dieselben – die sich dann manchmal auch noch über Gott und die Welt unterhalten wollten.“ Die Zeit könne man besser nutzen. Und das Geld ebenso. „Denn das Ladenlokal hat auch Miete gekostet.“ Neben der ständigen Erreichbarkeit per Telefon und E-Mail seien auch weiterhin persönliche Gesprächstermine möglich, dann eben im Rathaus.

► Das Citymanagement ist montags bis donnerstags von 9 bis 17 Uhr und freitags von 9 bis 14 Uhr unter Tel. 0 25 08 / 99 54 44 und per E-Mail an city@drensteinfurt.info erreichbar.

Pro Citymanagement: Kleine Dinge zählen Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben . . . Dieses Sprichwort trifft auch auf das Citymanagement zu. Denn mit den Tisch-Stuhl-Kombinationen, der Beleuchtung der Kirche oder auch der „Stewwerter Spendenwand“ haben die Verantwortlichen zwar kleine, aber feine Maßnahmen umgesetzt, mit denen die Innenstadt ein bisschen schöner und die Aufenthaltsqualität gesteigert wird. Der richtig große Wurf? Fehlt eher noch. Aber: Drensteinfurt ist nun einmal nicht Münster. Keine Metropole, sondern beschauliches Münsterland. Nur neidisch zu schauen, was andere haben, bringt die Stadt nicht weiter. Und scheinbar hat Stewwert auch jetzt schon einiges zu bieten – was die steigende Zahl der Neubürger beweist. -ne- ...