Exakt 6,34 Euro waren im Glas, und zwar in Form von insgesamt 222 verschiedenen Cent-Münzen. Winfried Reher hat offensichtlich ein gutes Auge und Schätzvermögen. Denn sein Tipp, den er beim „Tag der offenen Tür“ der Tafel-Ausgabestelle abgegeben hatte, lag bei 6,33 Euro, was den Hauptpreis bedeutete.

Reher, der bei der Preisübergabe verhindert war, darf sich über einen 100 Euro Einkaufsgutschein des Schuhhauses „Step in“ freuen. Stefan Thomas war mit 6,25 Euro nur neun Cent vom Ziel entfernt. Dafür gab es einen Gutschein für eine Familien-Jahreskarte für das Erlbad.

Der dritte Preis, ein Gutschein der Firma „Wildwuchs“ über 30 Euro, ging an Ruth Lenz. Über eine neue Einkaufstausche durfte sich Lourdes Gallardo freuen. Sie lag beim Tipp der Zahl der Münzen im Glas mit 250 am nächsten am tatsächlichen Inhalt.

Um 11 Uhr fällt der Startschuss

Bei der Übergabe der Preise dankte Tafel-Vorsitzender Stefan Gengenbacher sowie Rudi Naerger und Petra Holler-Kracht vom Tafel-Team den Sponsoren des Gewerbevereins und wiesen gleichzeitig auf den ersten Öffnungstag der Ausgabestelle hin, die am kommenden Dienstag, 16. April, um 11 Uhr an der Wagenfeldstraße ihren Betrieb aufnehmen wird.