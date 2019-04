Nach den Sommerferien soll es losgehen

Als Gruppe haben sie sich schon gefunden, die insgesamt sieben Frauen aus den Reihen des Heimatvereins, die nach den Sommerferien damit beginnen möchten, unterhaltsame und abwechslungsreiche Angebote für Kinder auf die Beine zu stellen. Doch die Planungen stehen noch ganz am Anfang.

Regelmäßig treffen sich Amira de Laer, Doris Matuszewski , Sabine Topp, Walburgis Illing, Silvia Naber , Juliane Wittkamp und Jessica Spanke derzeit, um einmal Ideen zusammenzutragen. Was könnte Kinder begeistern? In welchen Räumen sollten die Aktionen stattfinden und in welchem Rhythmus? „Wir wollen auf jeden Fall in der Woche nach den Sommerferien starten“, berichtet Silvia Naber, deren Vater Franz-Josef Vorsitzender des Heimatvereins ist und mehr oder weniger den Anstoß zur Gründung der neuen Kinder- und Jugendgruppe gegeben hatte. Zum einen solle so Schwung in die jüngere Generation gebracht werden. „Und wenn man erst einmal die Kinder begeistert hat, kommen die Eltern vielleicht auch in den Verein“, meint Doris Matuszewski schmunzelnd.

Es wird zunächst zwei Gruppen geben: eine für Vier- bis Siebenjährige und eine für Acht- bis Zwölfjährige. „Die Treffen sollen im Wechsel alle 14 Tage für etwa zwei bis zweieinhalb Stunden stattfinden“, ergänzt Juliane Wittkamp.

Der Heimat verbunden

„Was bedeutet Heimat für Kinder heute? Wie können auch junge Menschen für die regionalen Besonderheiten ihres Ortes interessiert werden? Wie bleiben junge Menschen dem Raum verbunden und kommen vielleicht auch wieder dorthin zurück?“: Diese Fragen hatte sich der Heimatverein im Vorfeld gestellt. Die neue Kinder- und Jugendgruppe soll die Antwort sein.

„Die Messdiener und die Pfadfinder bieten hier vor Ort schon viel für Kinder an – aber deren Gruppen sind voll“, weiß Doris Matuszewski. Das sei schade für diejenigen, die keinen Platz bekommen hätten. „Und es gibt doch so viele Kinder bei uns im Ort. Wir wollen also keine Konkurrenz zu diesen Gruppen sein, sondern eine Ergänzung.“ Die Vernetzung mit anderen Vereinen liege ihnen besonders am Herzen, darauf weisen die Frauen unisono hin.

Interessen der Kinder

Die neue Kinder- und Jugendgruppe soll verschiedene Betätigungen anbieten, zum Beispiel Ausflüge, Besichtigungen und Aktivitäten in der Natur. „Wir können uns Wanderungen, Stadtreinigungs-, Bastel- und Backaktionen, Lagerfeuer und Ortserkundungen vorstellen“, zählt Doris Matuszewski erste Ideen auf. „Aber wir möchten auch schauen, wo die Interessen der Kinder liegen“, betont Silvia Naber, dass besonders deren Wünsche bei der Programmgestaltung Berücksichtigung finden sollen.

Bis zu 15 Kinder können in jeder der beiden Gruppen betreut werden. „Kinder und Jugendliche müssen aus versicherungstechnischen Gründen Mitglied im Heimatverein sein, zahlen bis zum 18. Lebensjahr aber keinen Beitrag“, darauf weist der Verein in seinem eigens erstellten Flyer ausdrücklich hin. Dieser soll zeitnah an allen Kitas und Schulen verteilt und in den Geschäften ausgelegt werden. Beim Neubürgerempfang ist er bereits in Umlauf gebracht worden. „Daraufhin haben wir auch schon erste Rückmeldungen bekommen“, freut sich Doris Matuszewski. Nun machen sich die sieben Frauen an die weitere Planung – damit es nach den Sommerferien auch wirklich losgehen kann.

► Wer sich für die Kinder- und Jugendgruppe interessiert – egal ob als Teilnehmer oder als Helfer –, der kann sich bei der Jugendbeauftragten des Heimatvereins, Amira de Laer, ✆ 01 52 / 09 87 70 17, amiradelaer@gmail.com, oder den Gruppenleiterinnen Silvia Naber, ✆ 01 52 / 31 77 02 80, silvia-naber@gmx.de, und Sabine Topp, ✆ 01 57 / 52 28 44 91, sabinetopp@gmail.com, informieren.