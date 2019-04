„484 verteilte Schokoladenhasen mit Grußkarte – das hat wirklich hervorragend geklappt.“ Lena Polmann von den Drensteinfurter Pfadfindern ist sichtlich zufrieden mit der diesjährigen Osterwichtel-Aktion. Bereits zum 19. Mal waren die Pfadfinder als Überbringer von Osterwünschen aktiv, heißt es in einem Pressebericht. Die Grußkarten aus buntem Pappkarton hatten sie in den vergangenen Monaten während der Gruppenstunden gebastelt und an den Wochenenden vor dem Osterfest verkauft.

Am Karsamstag trafen sich die Pfadfinder zum gemeinsamen Abendessen im Pfadfinderhaus am Eickendorfer Weg. Gut gestärkt wurden anschließend Grußkarten und Schokoladenhasen auf die Fahrräder geladen. „Durch das spät im Jahr gelegene Osterfest warteten wir dieses Mal nicht bis zum Einbruch der Dunkelheit, sondern machten uns gegen 20 Uhr auf den Weg in die Verteilbezirke“, teilen die Pfadfinder mit.

Manchmal sei es nicht einfach gewesen, die richtigen Adressen zu finden. Hin und wieder ein Blick auf die Karte auf dem Smartphone oder eine Frage per Nachrichtendienst, „ob jemand weiß, welche Hausnummer Familie XY hat“, hätten aber auch in diesem Jahr dabei geholfen, dass schlussendlich alle Karten ihren Empfänger erreicht hätten.

Vorbereitung und Erfahrung

Nicht nur in der Innenstadt, sondern auch in den Bauerschaften rund um Drensteinfurt und in Walstedde verteilten die insgesamt 20 Helfer ihre Ostergrüße. Eine gute Vorbereitung und die Erfahrung der vergangenen Jahre kamen den Pfadfindern dabei zugute. „In der Regel können wir im Innenstadtbereich innerhalb von zwei bis drei Stunden alle Karten verteilen. Nur im Außenbereich dauert das Verteilen etwas länger“, geben die Pfadfinder einen Einblick in den Ablauf der Osterwichtel-Aktion. Bis zu 100 Kilometer lege das Auto in den Bauerschaften in dieser Nacht zurück.

Der Erlös aus der Aktion soll nun in die Jugendarbeit der Pfadfinder fließen. Bei dieser Aktion müsse viel gebastelt, organisiert, verkauft und später verteilt werden. Da bestünden etliche Möglichkeiten, alle Altersstufen mit einzubinden. „Obendrein bereiten wir anderen Menschen eine Freude zu Ostern“, fassen die Pfadfinder ihre Motivation zusammen. Schade sei nur, dass man die überraschten Gesichter am Ostersonntag nicht sehe, wenn die Beschenkten die Grußkarte und den Schokoladenhasen vor der Haustür finden.