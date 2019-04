Der Gedanke, dass mehr für den Klimaschutz getan werden muss, hat sich gerade seit der „Fridays-For-Future“-Bewegung noch stärker in den Köpfen der Menschen verankert. Auch Firmen und Kommunen denken mehr und mehr um. Dabei kann Anne M. Schult sie unterstützen. Kugelschreiber aus Holz, Einkaufstaschen aus recycelten PET-Flaschen und Notizbücher aus Apfelresten: Die Rinkeroderin hat sich auf den Vertrieb nachhaltiger Werbemittel spezialisiert.

Im Juni 2018 hat Schult ihr Start-up unter dem Namen „Lemon Tree“ gegründet. Dabei kommt sie eigentlich aus einer ganz anderen Branche: Sie hat erst Modedesign studiert und danach in der Produktentwicklung gearbeitet. „So habe ich den Bereich Vertrieb kennengelernt“, erzählt Schult. Ihre Liebe zur Natur und den privaten Einsatz für mehr Nachhaltigkeit hat sie dann einfach in ihre neue berufliche Zukunft einfließen lassen.

„Ich war beim Besuch von Messen oder Events immer erschrocken, welche Müllberge dort anfallen“, sagt Schult und meint damit allein schon die kleinen Plastikverpackungen für Süßigkeiten, die bei solchen Veranstaltungen an allen Ecken verteilt werden. „Ich habe mich dann schlau gemacht, was es für Alternativen gibt.“ Solche Recherche nimmt einen großen Teil ihrer Arbeitszeit ein. In den zurückliegenden Monaten hat sie sich ein Netzwerk von Herstellern nachhaltiger Werbematerialien und „Give Aways“ aufgebaut. Viele kommen aus Deutschland, aber auch in die Schweiz und in die Niederlande hat Anne M. Schult Kontakte. „Gerade dort sitzen viele junge, kreative Köpfe.“

Mehr als nur der Jutebeutel

Die Vielfalt an Produkten aus nachwachsenden Rohstoffen und recycelten Kunststoffen, die unter bestimmten sozialen sowie ökologischen Gesichtspunkten hergestellt werden, ist schier unerschöpflich. „Es muss nicht immer der Jutebeutel sein“, meint Schult schmunzelnd. Was früher mal eine PET-Flasche war, kann in einem zweiten Leben zu einem Fahrradsitzbezug oder einem Brillenputztuch werden. Es gibt Regen-Ponchos aus Maisstärke, Trinkhalme aus Stroh, Einkaufswagenchips aus Holz und Werbemappen aus Graspapier. Hundekotbeutel und sonstige Verpackungen sind bei Schult immer kompostierbar. Denn gerade die Kreislaufwirtschaft spielt bei ihren Überlegungen eine besonders wichtige Rolle. „So vermeiden wir Müll, verbrauchen weniger Wasser und schonen Ressourcen“, sagt sie.

Viele ihrer Kunden kommen aus dem kirchlichen Bereich. Mehr und mehr möchte die Rinkeroderin nun auch an Kommunen herantreten. Für Sendenhorst hat sie auf deren Weg zur „Fairtrade-Town“ mit der Wirtschaftsförderung und örtlichen Kaufleuten gerade das Projekt „Veggiebag“ realisiert. Die Existenzgründerin weiß, dass sich nicht alle Unternehmen von einem auf den anderen Tag umstellen werden. „Es fängt bei der Zielgruppe an, die dafür empfänglich sein muss. Das ist ein Prozess“, will Anne M. Schult mit ihrem Start-up aber auch einen Beitrag für mehr Klimaschutz leisten.