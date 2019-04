Großes Fest rund ums Gerätehaus

Die Zahl 112 ist für die Feuerwehr eine ganz besondere. In Anlehnung an die Notrufnummer für Rettungsdienst und Feuerwehr begeht der Löschzug Rinkerode in diesem Jahr sein 112-jähriges Bestehen. Die „First-Responder“-Gruppe wird zeitgleich 20 Jahre alt. Dieser Anlass soll mit der gesamten Bevölkerung sowie mit Gästen von nah und fern gefeiert werden, und zwar am Samstag, 29. Juni, ab 13 Uhr im und rund um das Feuerwehrgerätehaus an der Albersloher Straße.

An diesem Festtag sind verschiedene Attraktionen für Jung und Alt geplant. Nun geben die Organisatoren in einer Pressemitteilung einen ersten Überblick über das Programm. Nach der Begrüßung stehen im Laufe des Nachmittags verschiedene Show-Übungen auf dem Plan. Sowohl die Jugendfeuerwehr als auch der Löschzug selbst werden bei nachgestellten Brand- und Unfallszenarien zeigen, was sie können. Auch First Responder und Rettungsdienst stellen ihre Arbeit vor. Es wird eine Fahrzeugausstellung und Feuerlösch-Trainings geben. Der Spielmannszug wird musikalisch unterhalten. Die Kinder können viel spielen und toben. Für sie werden unter anderem eine Rollkistenbahn, eine Hüpfburg sowie eine Wasserwand aufgebaut.

Auch im Vorfeld ist der Nachwuchs bereits gefragt. Denn alle Rinkeroder Kita- und Grundschulkinder sind zu einem Malwettbewerb aufgerufen. „Wir hoffen auf viele tolle Bilder der Kinder“, teilt Löschzugführer Christian Bruns mit. Eine Jury wird die Motive bewerten und Preise für verschiedene Altersstufen festlegen. Die bestplatzierten „Künstlerinnen und Künstler“ des Malwettbewerbes werden am Veranstaltungstag prämiert und die Bilder im Gerätehaus ausgestellt.

Ausklang beim Dämmerschoppen

Auch für die Verpflegung der Besucher wird natürlich gesorgt. Es wird einen Getränke- und einen Imbisswagen geben sowie Kaffee und Kuchen. Weiterhin wird die Jugendfeuerwehr einen Popcorn-Stand und einen Stand zum Verkauf von Kinder-Feuerwehrspielzeug betreiben. Rund um das Gerätehaus werden verschiedene Sitzgelegenheiten aufgebaut, so dass es für alle Besucher ein kurzweiliger, gemütlicher Tag wird. Gegen Abend soll dieser in lockerer Atmosphäre mit einem Dämmerschoppen ausklingen.

„Vielleicht findet ja der eine oder andere Gast im Rahmen dieser Veranstaltung den Weg zur Mitgliedschaft im Löschzug oder in der Jugendfeuerwehr. Über Verstärkung freuen wir uns jederzeit – und diese wird auch benötigt“, schreibt Christian Bruns in der Mitteilung abschließend.