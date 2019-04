Michael Niehoff rückt an Markus Bachtrops Seite

Michael Niehoff ist neuer zweiter Vorsitzender des Walstedder Bürgerschützenvereins. Dafür sprachen sich die rund 60 anwesenden Mitglieder während der Frühjahrsversammlung am Samstag aus.

Der ehemalige Kassierer ist somit Nachfolger von Jürgen Tiggemann, der auf eigenen Wunsch nach 20 Jahren Vorstandstätigkeit aus der Führungsriege ausschied. „Auch wenn Jürgen sich für heute Abend entschuldigen lässt, möchte ich es nicht versäumen, ihm für seine geleistete Arbeit zu danken“, bemerkte Vorsitzender Markus Bachtrop .

Zum Nachfolger von Niehoff als Kassierer wählten die Anwesenden Frederik Huhmann. Er wird künftig von Max Thamm vertreten, da sich auch Ingo Hankmann, der das Amt des zweiten Kassierers seit 2009 innehatte, nicht zur Wiederwahl stellte. Auch ihm sprach Bachtrop seinen Dank aus.

Wiederwahl hieß es im Anschluss beim zweiten Schriftführer Dirk Lükens sowie bei den Beisitzern Franz-Josef Stratmann, Thomas Rubbert und Stefan Rother. Als neuer Beisitzer für den aufgerückten Max Thamm wurde Simon Beckmann in den Vorstand gewählt. Neuer Kassenprüfer ist Marvin Lückmann.

150-jähriges Vereinsbestehen

Ebenfalls einstimmig votierten die Schützen für das Einsammeln von sechs Euro pro Jahr zusätzlich zum normalen Mitgliedsbeitrag von 20 Euro für die nächsten fünf Jahre. Der Grund: die Finanzierung des 150-jährigen Jubiläums, das 2023 auf dem Programm steht. „Unsere aktuelle Kassenlage kann als stabil bezeichnet werden. Jedoch stehen uns im Hinblick auf das Jubiläum noch einige Kosten ins Haus“, erklärte Bachtrop. Als Beispiel nannte er die Anschaffung neuer Chargierten-Uniformen und einer neuen Fahne. Ebenso müssten die Gastvereine versorgt werden. Zudem würden der Druck einer Festschrift und das Engagement einer besonderen Band als Überlegungen schon jetzt im Raum stehen.

Ein weiteres Thema war das Kappenfest. „Unser Kappenfest-Beauftragter Frank Schroth ist hinsichtlich der Zusammenstellung der Programmpunkte und Findung einzelner Interpreten wahrhaftig über sich hinaus gewachsen und hat uns allen einen unvergesslich schönen Abend bereitet“, erinnerte Bachtrop an das reibungslos über die Bühne gegangene Karnevalsfest. Dieses sei eine tolle Veranstaltung, die aber auch eine Menge Arbeit mache. „Deswegen haben wir überlegt, das Kappenfest aufgrund des hohen Aufwandes ausfallen zu lassen, um an anderer Stelle ein Frühlingsfest zu feiern“, erläuterte der Vorsitzende des 554 Mitglieder starken Vereins. Der Vorstand sei nun übereingekommen, den zukünftigen Majestäten freizustellen, wie sie das Kappenfest begehen wollen – entweder wie in bisheriger Form mit einem aktiven Einzug oder alternativ nur im kleinen Rahmen. „Die dritte Variante wäre ein Frühlingsfest im April ohne jegliche Verkleidung. Wir würden dann auch überlegen, eine Comedy-Veranstaltung am Freitagabend zu organisieren oder die Generalversammlung im Zelt abzuhalten“, erörterte Bachtrop.