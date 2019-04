Drensteinfurt ist in diesem Jahr Maibaum-freie Zone

Wer sich darauf gefreut hat, wieder unter einem Maibaum in den Wonnemonat zu tanzen, der wird dieses Mal enttäuscht. Denn die über Jahrzehnte gewachsene Tradition, die bereits einige Rückschläge hinnehmen musste, erlebt ihren Tiefpunkt: In Drensteinfurt wird es 2019 keinen Maibaum geben.

Dabei war der Rinkeroder Spielmannszug einst einer der ersten Vereine, die den bayrischen Brauch 1987 ins Münsterland geholt haben. Mehr als 25 Jahre lang haben sich die Musiker mit Unterstützung der Schützenvereine um das Herrichten und Aufstellen des Holzstammes gekümmert. „Die 14 Wappen sind aus Eichenholz geschnitzt – echte Handwerkskunst“, sagt Ralf Rips , der fast 20 Jahre Vorsitzender der Spielleute war.

Nun sind die Schilder schon länger eingelagert, denn im Davertdorf wird der Maibaum seit drei Jahren nicht mehr aufgestellt. Der Grund: Nachdem der Drensteinfurter Maibaum 2015 umgestürzt war und dabei einen Menschen verletzt und zwei Autos demoliert hatte, hat die Stadt den Vereinen strengere Auflagen gemacht. Kein Maibaum darf mehr ohne Statik-Berechnung aufgestellt werden. „Das ist mit viel Organisationsaufwand und hohen Kosten verbunden. Das können wir als kleiner Verein nicht leisten“, so Rips.

Knapp 16 Meter langer Holzstamm

Zum ersten Mal seit mehr als 20 Jahren wird es nun auch in Stewwert keinen Maibaum geben. Denn auf dem Marktplatz, wo sonst stets die Bürgerschützen „St. Johannes“ den 15,93 Meter langen Holzstamm im Zuge des „Summer Feelings“ mit viel Muskelkraft und maschineller Unterstützung in die Höhe ziehen, laufen Baumaßnahmen zur Neugestaltung der „guten Stube“.

„Wir hatten aufgrund dieser Pläne schon vergangenes Jahr bei der Stadt angefragt, wie es mit dem Maibaum-Aufstellen aussieht. Da wurde uns mitgeteilt, dass das 2019 nicht möglich sei“, erzählt Vorsitzender Theo Scharbaum . „Das ist ganz schön bescheiden. Wir wären bereit gewesen“, hat der Maibaum-Beauftragte Herbert Reher eine klare Meinung zum Pausieren der Tradition. „Wir machen das seit mehr als 20 Jahren. Sobald der Maibaum steht, weiß jeder, dass die Schützenfest-Saison bald beginnt.“

Suche nach alternativem Standort

„Da geht viel Flair verloren“, meint auch Schriftführer Volker Neve – wohl wissend, dass die Suche nach einem alternativen Standort schwierig ist. „Man kann nicht einfach irgendwo ein Loch in den Boden machen. Das funktioniert bei dieser Größe nicht mehr“, erläutert Reher. Auf dem Marktplatz gebe es eine passende Bodenhülse, an die – so hoffen die Schützen – bei der Neugestaltung gedacht werde.

Der fehlende Maibaum trifft die „Bürger“ auch finanziell. „Wir betreiben dazu ja immer einen Bierwagen. Diese Einnahmequelle ist dieses Jahr nicht vorhanden“, so Scharbaum. Für 2020 planen die Schützen allerdings wieder mit einem Maibaum. „Wir sind uns der Verantwortung bewusst, aber trauen uns das weiterhin zu. Wir wollen die Tradition am Leben erhalten.“

Ein Maibaum aus Stahl – so wie es ihn seit diesem Jahr in der Nachbarstadt Sendenhorst gibt – sei für die Stewwerter keine Option. „Vielleicht muss man irgendwann darüber nachdenken, wenn die Auflagen noch schwieriger zu erfüllen werden“, bemerkt Scharbaum, der jedoch nicht findet, dass eine solche Stahlkonstruktion gut zum althergebrachten Brauch passt.

300 Kilogramm schwer

In Walstedde gibt es seit dem Zwischenfall in Drensteinfurt 2015 ebenfalls keinen Maibaum mehr. Der örtliche Heimatverein hatte diese Veranstaltung im Jahr 2000 ins Leben gerufen und seitdem mit Hilfe der Feuerwehr den rund 300 Kilogramm schweren Stamm mit seinen 24 Innungs- und Vereinsschildern sowie den fünf Wegweisern für die umliegenden Bauerschaften vor der Maximilian-Apotheke in die Höhe gezogen. Während der Generalversammlung 2016 hatte Geschäftsführer Hubert Kreickmann allerdings verkündet, dass es keinen Maibaum mehr im Lambertusdorf geben werde.

„Wir hätten auf jeden Fall einen neuen Stamm anschaffen müssen. Der alte hat den Auflagen nicht mehr standgehalten“, erklärte er damals. Ebenso seien die Heimatfreunde nicht mehr in der Lage, das Ganze zu stemmen. Ein anderer Verein, der die Tradition weiterführen möchte, hat sich bis heute nicht gefunden.