Die Errichtung von je zwei Ein- und Mehrfamilienhäusern auf dem Grundstück an der Ecke Amselweg, Finkenweg und Göttendorfer Weg ist bald abgeschlossen. Nichts deutet dort mehr darauf hin, dass an dieser Stelle von 1967 bis zum Frühjahr 2016 die evangelische Friedenskirche gestanden hatte. Das soll sich bald ändern.

Nachdem es einer Initiative von Rinkeroder Bürgern nicht gelungen war, den erst 1989 neben dem Gotteshaus errichteten Kirchturm als Denkmal zu erhalten, hatte sie im Sommer 2016 den Bau einer Gedenkstätte angekündigt ( WN berichteten). Nun, mit der baldigen Fertigstellung der Wohnbebauung, wird das Thema wieder aktuell.

Am Montagabend – fast auf den Tag genau drei Jahre nach Beginn des Kirchenabrisses – kam nun der 1988 im Vorfeld des Kirchturm-Baus gegründete „Evangelische Kirchbauverein Rinkerode“ zusammen, um seine Satzung entsprechend der neuen Zielsetzung zu ändern sowie einen neuen Vorstand zu wählen.

Die 13 anwesenden der insgesamt 22 Mitglieder wählten Franz Jostes zum ersten Vorsitzenden. Zweiter Vorsitzender ist Harm Richter. Als Kassierer fungiert Jochen Sölter. Das Amt der ersten Schriftführerin hat Claudia Langhorst inne. Ihre Stellvertreterin ist Sabine Stöhr. Zu Beisitzern wurden Friedrich Pfumfel und Peter Büker gewählt.

„Nun, mit der geänderten Vereinssatzung, können wir in die Detailplanung gehen“, freute sich der neue erste Vorsitzende. Und er erläuterte noch einmal, worum es dem Verein geht: „Unsere Motivation ist, ein Wahrzeichen geistig-religiöser Ausrichtung in Rinkerode zu erhalten“, so Jostes. Dabei betonte er die ökumenische Zusammenarbeit: „Zum Teil waren die Katholiken die treibende Kraft“. Viele katholische Rinkeroder hatten auch damals für den Bau des Kirchturms gespendet.

Wie berichtet, stellt die Stadt eine kleine öffentliche Fläche für den Bau der Gedenkstätte zur Verfügung. Fest steht nun, dass diese am Göttendorfer Weg, Ecke Amselweg, entstehen soll, also nahe der Heiligen Cäcilia – auch dies kann als ein Zeichen der gelebten Ökumene gesehen werden. Die dort befindliche vom MGV gestiftete Ruhebank wird mit dessen Einverständnis verlagert.

Architekt Harm Richter erläuterte den Anwesenden noch einmal kurz seinen künstlerischen Entwurf, den die Initiative bereits 2016 in den WN vorgestellt hatte. Es soll eine 3,5 Meter hohe Skulptur aus vier Trägern aus Cortenstahl – eher bekannt als „Roststahl“ – entstehen, die nach oben hin zusammenlaufen. Bedeutsames Detail: einer der Träger soll eine abgeknickte Spitze erhalten. Neben der Skulptur sollen zwei niedrige Betonklötze platziert werden, in welche nach Möglichkeit die beiden Original-Grundsteine von Kirche und Turm eingelassen werden sollen. Diskutiert wird noch, inwieweit auch der früher am Kirchengebäude befindliche Schriftzug „Friedenskirche“ integriert werden kann. Die Planungen sind also noch nicht abgeschlossen.