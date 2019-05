Das Team harmoniert schon mal

Ein ganzes Wochenende hat das zwölfköpfige Betreuerteam des Drensteinfurter Sommercamps (DSC) dazu genutzt, um das Programm für die Fahrt im August zu planen und über Themen wie Notfallmanagement, Aufsichtspflicht sowie Regeln und Erwartungen zu sprechen.

Die Gruppe startete unter der Leitung von Michel Wentingmann und Nathalie Schmidt am Freitagabend im Alten Pfarrhaus. Schwerpunkt des Abends war das Thema „Feedback und Kritik“. Gemeinsam wurden Regeln für den Feedback-Geber und den Feedback-Nehmer erarbeitet, heißt es im Bericht der „Teamer“. Gerade in einem Ferienlager, wenn man unter Druck stehe oder Stress habe, sei ein ordentliches und ernst gemeintes Feedback unerlässlich. Als „Teamer“ sollte man überdies verschiedene Eigenschaften mitbringen. Dazu schrieb jeder Teilnehmer auf, was er für das Ferienlager und das Team mitbringt. Von Humor über Offenheit und Durchsetzungsvermögen, Organisationstalent, Kreativität, Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft, Motivation und Teamfähigkeit bis hin zu guter Laune war alles dabei.

„Unsere ‚Teamer‘ sind sehr verschieden, bringen alle unterschiedliche Eigenschaften mit, die aber sehr gut harmonieren. Zusammen stellen wir ein sehr gut zusammenpassendes Team dar“, meint Lagerleiter Michel Wentingmann.

Übungen zum Teambuilding

Der Samstag startete für das Betreuerteam am frühen Morgen wieder im Alten Pfarrhaus. Eine „Teamerin“ vom Regionalbüro Ost in Münster hatte ein paar Spiele und Übungen zum Teambuilding vorbereitet. „Es ist wichtig und gut für das Teamgefühl, gemeinsam etwas zu erarbeiten“, sagt Nathalie Schmidt. Gegen Mittag wurden die Autos bepackt, denn zur weiteren Planung ging es nach Coesfeld in die Sirksfelder Schule.

Dort stieg das Team in die Programmgestaltung ein. Fest standen bereits zu Beginn ein Tagesausflug nach Berlin und der Besuch des Wannsees. Auch soll es wieder einen Mottotag geben. Im Zuge dessen steht auch wieder das Spiel „Sturm auf die Burg“ im Plan, das die Ferienkids im vergangenen Jahr als eines der Highlights des Lagers bewertet hatten. Ebenso dürfen Klassiker wie „Capture the Flag“ und das Schmugglerspiel nicht fehlen. Doch nicht nur Altbewährtes steht auf dem Programm, heißt es in dem Bericht weiter. Die „Teamer“ ließen ihrer Kreativität freien Lauf und entwickelten unter anderem eine neue Abendshow, die sich rund um das Thema Medien dreht. „Ich habe schon jetzt richtig Lust und würde am liebsten gleich losfahren“, so Hannah van Elten, die in diesem Jahr das Team erstmals unterstützt.

Anmeldungen sind noch möglich

Bevor die Betreuer den Grill anwarfen, wurden die 29 bereits angemeldeten Teilnehmer noch auf die Zimmer verteilt. Ein paar Betten sind noch frei, sodass Kurzentschlossene sich noch für die Fahrt nach Berlin vom 17. bis zum 24. August anmelden können.

Ehe es am Sonntag wieder zurück nach Drensteinfurt ging, wurde es noch etwas theoretischer. Themen wie Regeln und Erwartungen im Team, Grenzen des anderen, Notfallmanagement, Aufsichtspflicht und für die neuen Teamer eine Übersicht über den Lageralltag standen auf dem Programm. Gruppenfotos mit dem neuen T-Shirt „Bevor du fragst – Nein“ wurden für die Homepage auch noch gemacht. Auch in diesem Jahr haben die Teilnehmer ebenfalls wieder die Möglichkeit, ein DSC-Shirt zu kaufen.

► Ein Termin für den Info-Nachmittag für die Teilnehmer und deren Eltern wird noch bekannt gegeben.