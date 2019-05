Für Kuh-Fans hieß das Ziel im April Libramont. In der belgischen Gemeinde wurde die nur alle drei Jahre stattfindende Europaschau ausgetragen, ein Schönheitswettbewerb für Kühe. Mit dabei auch Familie Wiewer aus Rinkerode, denn erneut nahm eine Kuh von Ludger Wiewer an diesem internationalen Event teil – und schnitt am Ende sehr erfolgreich ab.

„Jedes Land hat nur ein bestimmtes Kontingent an Tieren, das es zur Schau schicken darf“, heißt es im Bericht der Familie. Für Deutschland lag dieses bei zwölf Kühen, bestehend aus acht schwarzen und vier roten der Rasse „Deutsches Holstein“. Vor einer dreiköpfigen Auswahlkommission musste auch Wiewers Kuh „Minnessota“ bestehen, der amtierende „Grand Champion“ der RUW (Zuchtverband für NRW, Rheinland-Pfalz und das Saarland).

Zwei Wochen vor der Schau bekam der Landwirt dann die Mitteilung, dass seine Kuh zur engeren Auswahl gehöre und mit ins „Trainingslager“ fahren dürfe. Dort erhielten die Kühe acht Tage lang ein komplettes Wellnesspaket. „Sie wurden täglich gewaschen, frisiert, geführt, aneinander gewöhnt und erhielten eine Pediküre. Das ist wichtig, um alle Kühe unter denselben Bedingungen vergleichen zu können“, teilt die Familie mit. Am 8. April ging es dann für die zwölf ausgewählten Kühe nach Belgien.

Schönes Euter, feine Beine

Insgesamt nahmen an der Europaschau 16 Länder und 169 Tiere teil. Ludger Wiewer und Tochter Leonie waren extra angereist, um die Präsentation von „Minnessota“ zu verfolgen. „Die Anspannung war groß, doch die Kuh glänzte mit einem ausdrucksstarken Auftritt“, heißt es im Bericht. Vor allem ihr Euter, das als Hauptmerkmal einer Kuh gilt, habe überzeugt. Dieses dürfe nicht zu groß, die Zitzen sollten einheitlich und optimal positioniert sein. Adern dürften auch nicht fehlen, und generell sollte das Euter hoch und fest an der Kuh angesetzt sein. Zudem seien edle, feine Beine sowie die nötige Ausstrahlung und Weiblichkeit von Vorteil.

Am Ende landete „Minnessota“ auf einem überaus guten vierten Platz. Sie wurde damit als die beste der deutschen roten Kühe prämiert, was Besitzer Ludger Wiewer mächtig stolz machte.

Erst vor wenigen Tagen ist die Kuh wieder in den heimischen Stall zurückgekehrt. Denn im Anschluss an die Schau mussten alle zwölf deutschen Kühe aus Quarantäne-Gründen einen vierwöchigen Zwischenstopp in Luxemburg einlegen. Doch auch das haben die Kühe überstanden, und „Minnessota“ darf nun wieder ihrem Kuh-Alltag in Rinkerode nachgehen.