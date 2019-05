Knapp eine Woche haben Yaffa Ashkenazi und ihr Ehemann Samuel in Drensteinfurt, der Heimatstadt ihrer Mutter Hertha Herschkowitsch, geborene Salomon , verbracht. Neben einer Stadtführung und zwei Besuchen in der Teamschule ( WN berichteten) stand am Dienstagmorgen auch ein offizieller Empfang durch Vertreter aus Verwaltung und Politik auf dem Programm. Dabei trug sich die Israelin ins „Goldene Buch“ der Stadt ein.

„Für Drensteinfurt ist es eine große Ehre, Sie als Gäste zu haben“, hieß Bürgermeister Carsten Grawunder die Ashkenazis zum Frühstück in der Alten Post willkommen. „Nach dem, was Deutschland im Zweiten Weltkrieg Ihren Familien und Freunden im Zuge der Judenverfolgung angetan hat, ist es ein wunderbares Zeichen der Versöhnung zwischen Juden und Deutschen, dass Sie sich aufmachen, den Ort aufzusuchen, von dem aus Ihre Familie von den Nazis im Dritten Reich vertrieben worden ist.“

Es liege in der Verantwortung aller, sich in Politik, Gesellschaft und im täglichen Leben dafür stark zu machen, dass für Fremdenfeindlichkeit und Hass gegenüber anders Denkenden und anders Glaubenden kein Platz in der Gesellschaft sei. Dafür bilde das Grundgesetz, das in diesen Tagen seinen 70. Geburtstag feiert, die Grundlage. „Ich hoffe inständig, dass es unsterblich ist und möglicherweise auch eine Orientierung für Regionen in der Welt sein kann, in denen auch heute noch Krieg, Gewalt, Verfolgung und Terror herrschen“, führte Grawunder weiter aus.

Wertvolle Zeitzeugin

Der Bürgermeister lobte insbesondere das persönliche Engagement von Dr. Sabine Omland vom Synagogenverein, die wertvolle Arbeit leiste, um die deutsche Geschichte und die der jüdischen Bevölkerung in Drensteinfurt aufzuarbeiten. Omland hatte für ihre Dissertation auch die Familie Herschkowitsch in Israel besucht und mit Hertha Herschkowitsch eine wertvolle Zeitzeugin gefunden.

„Leider konnte Ihre Mutter aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr selbst nach Drensteinfurt kommen“, wandte sich Grawunder an Yaffa Ashkenazi. Ihre alte Heimat habe sie aber nie vergessen. „Und dass die Heimat Ihrer Familie auch für Sie, liebe Familie Ashkenazi, eine große Bedeutung hat, zeigen Sie mit Ihrem Besuch bei uns. Ich hoffe, dass Sie sich bei uns willkommen und wohlfühlen.“

Nach dem Eintrag ins „Goldene Buch“ hatten die Gäste noch Gelegenheit, beim Frühstück ins Gespräch zu kommen. Am Donnerstagnachmittag traten die Eheleute Ashkenazi die Heimreise nach Israel an.