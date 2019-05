Der 454. Schuss macht Georg Westhues zum neuen König

Bis kurz vor 23 Uhr hat es am Freitagabend gedauert, dann stand der neue Regent der Bauernschützen „St. Michael“ schließlich fest. Mit dem 454. Schuss machte sich Georg Westhues zum neuen König des Vereins und ließ sich anschließend von den anwesenden Schützen und Gästen gebührend feiern. Mit ihm regiert seine Ehefrau Daniela.

Das Fest der „Bauern“ – das nunmehr 67. nach dem Krieg und bereits das 20., das im Schlosspark gefeiert wurde – hatte am späten Freitagnachmittag mit dem Antreten vor der Alten Post begonnen. Nachdem Vorsitzender Günter Hörsken , Spieß Jürgen Schemmelmann, Hauptmann Benedikt Schlüter und Oberst Bernhard Fögeling die rund 80 Männer genauestens unter die Lupe genommen und auch einige Straf-Liegestütze angeordnet hatten, marschierten die Schützen weiter zur Kranzniederlegung am Ehrenmal.

Das nächste Ziel hieß dann Schlosspark, wo die Jagd auf Vogel „Victor Hugo“ begann – mit dem bekanntlich besten Ende für Georg Westhues, der sich nach seinem Königsschuss traditionell auf den Schultern einiger Schützenbrüder wiederfand und dort oben ausreichend bejubelt werden konnte. Nach der Proklamation klang der ersten Schützenfesttag mit dem Festkommers aus.

Festgottesdienst und Parade

Nach dem ereignisreichen und langen Freitag ging es bei den Schützen erst am Samstagnachmittag weiter im Programm. Zum offiziellen Fototermin in festlicher Kleidung kamen Königspaar, Hofstaat und Chargierte im Schlosspark zusammen. Nach dem Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Regina, der musikalisch vom Chor „conTakt“ gestaltet wurde, zogen Königspaar und Gefolge in einer Parade durch die Straßen Drensteinfurts. Begleitet von den Spielmannszügen aus Drensteinfurt und Rinkerode, zollten auch die anderen Schützenvereine aus dem Stadtgebiet dem neuen König ihren Respekt.

Fest der Bauernschützen „St. Michael“ 1/50 Georg Westhues regiert. Das Schützenfest hatte mit dem Vogelschießen am Freitag begonnen, am Samstag standen Parade und Zapfenstreich auf dem Programm. Foto: Malte Oberhoff

Nach der beeindruckenden Parade, die bei bestem Wetter stattfand, ging es weiter zum Zapfenstreich am Haus Steinfurt. Dieser wurde erneut von den Jagdhornbläsern begleitet und war der Anfang eines langen Abends. Noch bis tief in die Nacht hinein heizte die Tanz- und Stimmungsband „The Cube“ den zahlreichen Gästen beim Festball ein.