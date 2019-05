Feiern in Frieden und Freiheit

Mit dem Frühschoppen begingen die „Bauern“ am Sonntag den letzten Programmpunkt ihres diesjährigen Schützenfestes. Die Vereinsmitglieder mit ihrem neuen Königspaar, Georg und Daniela Westhues, Dutzende Ehrengäste und mehr als 200 Drensteinfurter versammelten sich im Festzelt.

Die feierliche Rede hielt der CDU-Politiker Heinz Töns . Er lobte die prächtige Feststimmung in höchsten Tönen und rief den Besuchern zu: „Wer gut trinkt, der schläft auch gut. Wer gut schläft, sündigt nicht. Wer nicht sündigt, kommt in den Himmel. Also, lasst uns trinken.“ Auch behauptete er kurzerhand, der Festball der Bauernschützen sei „der größte ‚Parshipping‘-Markt mit Erfolgsgarantie der vergangenen Jahre“.

Töns hatte seinen Zuhörern aber auch eine politische Botschaft mitgebracht. So stellte er fest, dass die glanzvollen Feierlichkeiten und ausgelassenen Feste nur dann möglich seien, wenn ein Leben in Frieden und Freiheit gesichert ist. Er erinnerte an die Schrecken der Weltkriege, die anschließende Zusammenarbeit und Annäherung der Europäer sowie zuletzt an die Städtepartnerschaft mit Ingré und forderte: „Heute, am Tag der Wahl, kann jeder seinen Beitrag für unsere friedliche und freundschaftliche Zusammenarbeit mit allen Völkern Europas leisten.“

Grußwort des Ortsvorstehers

Des Weiteren ehrten die Bauernschützen rund um den Vorsitzenden Günter Hörsken langjährige Mitglieder. Das frischgebackene Königspaar erhielt wie gewohnt Gratulationen von Mitgliedern der Schützenvereine, anderer Ortsvereine und von Vertretern der Stadt. Bürgermeister Carsten Grawunder war durch die Erstkommunion eines seiner Kinder verhindert, wurde aber durch Ortsvorsteher Josef Waldmann vertreten. Der freute sich, dass die Vereine und Verbände der Stadt und der Nachbarorte ein „Zeichen für Gemeinschaft und Freundschaft“ setzten.

Frühschoppen der Bauernschützen „St. Michael“ 1/35 Mit dem Frühschoppen begingen die „Bauern“ am Sonntag den letzten Programmpunkt ihres diesjährigen Schützenfestes. Foto: Linus Oberhoff

Im Rückblick auf die Feierlichkeiten des vergangenen Wochenendes äußerte sich Hörsken hocherfreut über den Verlauf und das gute Wetter. Der zweite Vorsitzende Heiner Buschhoff, dessen Stimme hörbar angeschlagen klang, versicherte: „Ob ihr‘s glaubt oder nicht: Es ist eine Erkältung.“ Er zog ebenfalls eine positive Gesamtbilanz und gratulierte auch dem Heimatverein zu der gelungenen Geburtstagsfeier in der Woche zuvor.

Bis in den späten Nachmittag saßen die Besucher noch zusammen und ließen das erste Schützenfest dieses Jahres ausklingen.