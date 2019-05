Natur zum Anfassen

Welche Tiere treiben sich eigentlich in den heimischen Gefilden umher? Die Antwort auf diese Frage kennen viele Kinder heutzutage nicht. Und das nicht nur, weil einige der Zwei- oder Vierbeiner besonders scheu sind, sondern eben auch, weil Computer, Smartphone oder Fernseher für den Nachwuchs einfach interessanter sind. Abhilfe versucht Martin Sievers zu schaffen. Denn der Geschäftsführer der Kreisjägerschaft Warendorf (KJS) ist seit vielen Jahren mit der „rollenden Waldschule“ im gesamten Kreisgebiet unterwegs und versucht, den Mädchen und Jungen Wissen über die hier beheimateten Tiere und die örtliche Fauna zu vermitteln – auch in der Stadt Drensteinfurt, wo Sievers regelmäßig Kindergärten und Schule ansteuert. Mit Erfolg, wie die stetig wachsenden Zahlen belegen.

„In 2011 – das war das erste Jahr – waren es 65 Einsätze. Danach wurden es kontinuierlich mehr. 2018 waren es bereits 213 Termine, die ich wahrgenommen habe“, berichtet der 59-jährige Sassenberger.

Zuvor, das erklärt der Betreuer der „rollenden Waldschule“, habe es zwar einen Anhänger mit einigen Tierpräparaten gegeben, doch dieser konnte nur ausgeliehen werden. „Da war niemand dabei. Am Ende wurde dann immer nur die Vollzähligkeit überprüft“, erinnert er sich. Im Jahr 2011 stellten sich die Beteiligten schließlich die Frage, ob das Gefährt nicht sinnvoller eingesetzt werden könnte. Es kann: Der Anhänger wurde mit zusätzlichen Präparaten von Sievers – der leidenschaftliche Jäger betrieb vorher eine eigene „Waldschule“ – ausstaffiert. Zudem wurde ein neues System etabliert. „Seitdem rollt die ,Waldschule‘ nur noch mit mir vom Hof“, erläutert der KJS-Geschäftsführer, der nicht nur Kindergärten, Grund- und weiterführende Schulen sowie Seniorenheime, sondern auch Kindergeburtstage und Dorffeste ansteuert. „Ich fahre eigentlich überall hin, wo man Wissen vermitteln kann“, fasst er das Ziel des Projektes zusammen und ergänzt: „Ich möchte den Kindern zeigen, welche spannenden Dinge die Natur zu bieten hat.“

Dabei geht es vor Ort dann je nach Wetterlage, den örtlichen Begebenheiten und der Jahreszeit entweder in den Wald oder in die jeweilige Einrichtung. „Im Frühling sowie im Sommer und im Herbst hat der Wald besonders viel zu bieten. Im Winter sieht das aufgrund der kalten Temperaturen etwas schwieriger aus“, weiß der Jäger. Auch bei Regen mache es oft nicht so viel Sinn in den Wald zu fahren. „Die Kinder versuchen dann, drei Stunden nicht nass zu werden und verbinden am Ende etwas Negatives mit der Natur“, hat er Erfahrungen gesammelt. Deswegen überlegt sich der 59-Jährige für jede Altersklasse und Situation individuell zugeschneiderte Lernprogramme. „Ich war beispielsweise einmal auf einem Kindergeburtstag im Loburger Wald. Es war rattenkalt, aber eine tolle Veranstaltung mit viel Bewegung und begeisterten Mädchen und Jungen“, blickt er zurück.

Langeweile kommt derweil wenig auf, wenn Sievers mit der „rollenden Waldschule“ vorfährt. Schließlich bringt er rund 120 Tierpräparate – von einem Wildschwein über den Fuchs bis hin zu Singvögeln sind so gut wie alle heimischen Tiere sowie einige Exoten dabei – mit. Ebenso mit im Anhänger: Schädelknochen, Naturpräparate, einige Besonderheiten wie etwa Eulengewölle und Felle. „Die Kinder müssen was in die Hand bekommen. Sie müssen selbst fühlen, ob das Tier ein eher weiches oder hartes Fell hat. Nur so lernen sie was“, bemerkt der Sassenberger. Seinen „Unterricht“ würzt er dazu passend mit spannenden Spielen. „Mal gibt es ein Baum-Puzzle. Ein anderes Mal wird ein gut 60 Meter langes Seil durch den Wald gespannt, und die Kids sollen mit verbundenen Augen den Wald erleben“, nennt er einige Beispiele. „So nehmen sie den Wald mit ganz anderen Sinnen wahr.“

Seine Arbeit macht Sievers nach den vielen Jahren immer noch eine Menge Spaß. Ermüdungserscheinungen hat er nicht. „Man trifft jeden Tag andere Menschen, das ist das Spannende daran“, offenbart er. Und den Kindern Wissen über Wild, Wald, Natur und Fauna zu vermitteln sei einfach wichtig.