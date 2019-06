„Es muss leuchten“, sagt Sabine Freise . „Farbe ist mir wichtig.“ Als Gastausstellerin zeigt die Paderborner Künstlerin diesen Monat einige ihrer Werke im Kunst-Schaufenster an der Alten Dorfstraße. Sie freue sich besonders, auf Einladung von „Schaufenster“-Betreiberin Wiltrud Rengshausen im Davertdorf ausstellen zu können. Schließlich stammt Sabine Freise, geborene Horstkötter, aus Rinkerode, hat Familie und Freunde dort.

„Ich habe schon immer gerne gemalt und gezeichnet“, erklärt die 57-jährige Erzieherin zu ihrem künstlerischen Werdegang. So hat sie bereits zu Schulzeiten mit einer Freundin Mal-Kurse besucht, gerne Kohle- und Bleistiftzeichnungen angefertigt und sich in Aquarell- und Ölmalerei ausprobiert.

Später verlagerte sich ihre Kreativität mehr auf das Nähen. Doch als sie Ende der 1990-er Jahre die Ausstellung einer Bekannten besuchte, die sich der Acryltechnik verschrieben hatte, war ihr Interesse erneut geweckt. Wieder besuchte sie Kurse und lernte, wie man mit Schwamm, Spachtel oder sogar mit einer Scheckkarte besondere Effekte kreieren kann. Und sie findet: „Die Kraft und Ausstrahlung der Farben ist mit Acryl einzigartig“. Zeitweise unterhielt sie zusammen mit einigen Freundinnen sogar ein Atelier und hat mit ihnen in Paderborn zwei Ausstellungen organisiert. Heute entstehen ihre Bilder bei ihr zu Hause. „Ich bevorzuge Gegenständliches“, sagt Sabine Freise, „Menschen, Landschaften, Stillleben“. Bei der Darstellung von Menschen geht sie nicht ins Detail, deutet die Gesichter nur an. So wie bei den berühmten, ebenfalls farbenfrohen Werken von August Macke, ihrem großen Vorbild.

Manchmal wird Freise durch ein Foto zu einem Motiv inspiriert, oft auch durch das direkte Landschaftserlebnis. So wie bei den Kreidefelsen von Rügen. Sie war vor Ort, hat ein Foto gemacht und sofort gewusst: „Das willst Du malen!“ Das Ergebnis hängt nun großformatig im „Schaufenster Rinkerode“.