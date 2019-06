Schnelle Hilfe in jeder Notlage

Die einen agieren vor allem an Land und sind zur Stelle, wenn auf der Straße, in Gebäuden oder in der Nachbarschaft Hilfe benötigt wird. Die anderen sind überwiegend an Gewässern, Seen und Flüssen unterwegs und sorgen dafür, dass die Sicherheit im, am und auf dem Wasser gewährleistet ist. Und doch eint vornehmlich eine Aufgabe die Feuerwehr und die DLRG : Denn sowohl die stets hilfsbereiten Brandbekämpfer als auch die vielen Engagierten der Wasserrettungsgesellschaft sind da, um Menschen zu helfen, die in Not geraten sind und sich nicht mehr alleine aus ihrer verzwickten Lage befreien können. Davon konnten sich am Sonntag auch rund 20 Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren aus der Stewwerter DLRG ein detailliertes Bild machen. Denn zum ersten Mal fand in Kooperation mit den örtlichen Blauröcken ein „Feuerwehrtag“ an der Wache der Wehr statt.

„Wir wollten den Mädchen und Jungen einfach noch einmal klar machen, dass es bei der DLRG nicht nur um das Rettungsschwimmen oder den Schwimmunterricht geht, sondern eben auch um die Versorgung nach der Rettung und an Land“, erklärte Katharina Simon , die gemeinsam mit Markus Kröger den besonderen Tag organisiert hatte. Im gleichen Atemzug schob sie hinterher: „Und was wäre da geeigneter als ein Nachmittag bei der Feuerwehr – spannende Einblicke in die Aufgaben eines Brandbekämpfers inklusive?“

Gut gelaunt und mit vielen Fragen im Gepäck bekamen die Kinder zu Beginn einen kleinen Einblick in die Räumlichkeiten des Drensteinfurter Feuerwehrgerätehauses. Danach stand Brandschutzerziehung an. „Wisst ihr die Telefonnummer der Feuerwehr?“, „Wann rückt die Feuerwehr aus?“ oder „Muss man Angst haben, die Feuerwehr im Notfall anzurufen?“ waren nur einige Fragen, die Markus Kröger dem Nachwuchs stellte und im Anschluss natürlich auch die passenden Antworten lieferte. Ebenso spannend war für die Kinder das Anlegen der Schutzausrüstung eines Feuerwehrmannes. Das Kennenlernen samt Probesitzen der verschiedenen Fahrzeuge sorgte ebenfalls für strahlende Augen.

Besonders gut kam auch eine kurze Demonstration des „Tanklöschfahrzeuges 4000“ und der Drehleiter an. Eine Erklärung und Anleitung zu verschiedenen Feuerlöschern durfte ebenso wenig fehlen. An Abkühlung bei Temperaturen um die 30 Grad war natürlich ebenfalls gedacht: Schließlich durfte jedes Kind mit etwas fachmännischer Unterstützung den Umgang mit den Strahlrohren üben.

Nach der Mittagspause ging es dann mit dem Thema „Rettungsdienst“ weiter. Dafür wurde zuerst ein kleiner Unfall – eine Frau war gestolpert und hatte sich das Knie aufgeschlagen – simuliert. „Die Kinder mussten selbst den Notruf absetzen und die Fragen der vorgespielten Leitstelle beantworten“, berichtete Simon. Stilecht mit Blaulicht fuhr im Anschluss ein Rettungswagen des Kreises Warendorf vor. Rettungssanitäter David Damwerth kümmerte sich unter den neugierigen Blicken der Mädchen und Jungen um die „verletzte“ Patientin und erläuterte dabei jeden Arbeitsschritt. Danach erklärte er dem Nachwuchs noch die Besonderheiten des Fahrzeugs.

Zum Abschluss durften die Kinder dann noch einmal selbst aktiv werden: Mit Pflastern und Mullbinden sollten sie unter Anleitung einiger Trainer und Betreuer Verbände anlegen. Zudem wurde gemeinsam die „richtige“ Wundversorgung geprobt. „Die Wunde muss immer sauber gehalten werden“, gab Simon den Mädchen und Jungen noch eine wichtige Information mit auf den Weg. Zum Abschluss erhielt jedes Kind außerdem eine Teilnehmerurkunde.

„Die Kinder hatten sichtlich Spaß und konnten heute eine Menge nützlicher Informationen mit nach Hause nehmen“, zog die Organisatorin am Ende des Feuerwehrtages ein durchweg positives Fazit. „Ein großer Dank geht auch an die Freiwillige Feuerwehr, den Kreis Warendorf, das DRK Münster und die zahlreichen Helfer, ohne die dieser tolle Nachmittag nie hätte stattfinden können“, so Simon.