„Wir wollen nicht nur die Mindestkriterien für das Zertifikat erfüllen. Wir wollen eine fortlaufende Veränderung.“ So beschrieb Birgitta Riediger , neu gewählte Leiterin der Steuerungsgruppe „Fair-Trade-Town“, das Projekt. Sieben Mitglieder haben sich am Donnerstag in der Alten Post zur Gründung der Steuerungsgruppe getroffen.

Zu Beginn führten Frederik Müller und Jan Schwering von der Stadtverwaltung in das Thema ein und informierten die Anwesenden über die fünf Kriterien, die für die Auszeichnung erfüllt werden müssen. Zunächst muss der Rat beschließen, an der Kampagne teilzunehmen. Dies ist bereits Ende des vergangenen Jahres geschehen. Am Donnerstag wurde nun das zweite Kriterium erfüllt: die Gründung einer Steuerungsgruppe, der Vertreter aus den Bereichen Politik, Handel und Zivilgesellschaft angehören müssen. Ansprechpartnerinnen sind Journalistin Luise Richard und Wirtschaftsförderin Ute Homann. Die Steuerungsgruppe soll die Aktivitäten vor Ort koordinieren und zielgerichtet organisieren.

Die Erfüllung des dritten Kriteriums erfordert, dass vier Geschäfte und zwei Gastronomiebetriebe aus allen Ortsteilen mindestens zwei Produkte aus fairem Handel anbieten. Für das vorletzte Kriterium müssen eine Schule, eine Kirchengemeinde und ein Verein faire Produkte ausschenken und jährlich über das Thema informieren. Zu guter letzt müssen mindestens vier Berichterstattungen pro Jahr über das Projekt erfolgen.

Kooperationspartner in Aussicht

Bei der anschließenden Besprechung zeigten sich alle Mitglieder optimistisch. Bereits mehrere Geschäfte, Gastronomiebetriebe und Vereine kämen für eine Kooperation in Frage und sollen in den kommenden Wochen angesprochen werden.

Rechtsrat Jan Schwering betonte: „Das Treffen heute ist mehr als Startschuss gedacht.“ Die Auszeichnung als „Fair-Trade-Town“ solle die Bürger ihr Handeln reflektieren lassen und fortlaufend weiter entwickelt werden.