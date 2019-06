Ruckzuck-Kahlschlag vor dem Fest

Mit morschem und brüchigem Astwerk ist nicht zu spaßen. Das dokumentierte erst am Donnerstagmorgen die Nachricht von einem tragischen Unglück, das sich bei einer Hochzeitsfeier im mecklenburg-vorpommerischen Blankensee ereignet hatte. Sturmböen hatten dort einen etwa 30 Zentimeter dicken Ast abgeknickt, der vier Meter in die Tiefe stürzte und dabei sieben Menschen schwer verletzte.

Da ähnliche Unglücke immer mal wieder passieren, gehören regelmäßige Baumkontrollen mittlerweile zum festen Jahresprogramm der meisten Städte und Gemeinden. „Die Bäume werden durch den städtischen Gärtner zwei Mal im Jahr kontrolliert – einmal belaubt, und einmal laubfrei“, berichtete Bauhofleiter Thomas Schlüter . Zeigen sich dabei Schäden, Spuren von Pilzbefall oder sonstige Krankheitssymptome, ist in der Regel ein Baumgutachter an der Reihe. So, wie unlängst an der Schlossallee, wo dem städtischen Kontrolleur bereits vor einiger Zeit zwei etwa 60 Jahre alte Linden ins Auge gestochen waren, die offensichtlich nicht mehr „ganz fit“ sind.

„Brandkrustenpilz“, lautete die bestätigende Diagnose des hinzugerufenen Baumexperten. Konsequenz: Da die Standfestigkeit der etwa 25 Meter hohen und damit recht stattlichen Laubträger nicht mehr gewährleistet ist, müssen sie gefällt werden. Um bis dahin Gefahren für Leiben und Leben auszuschließen – am vergangenen Wochenende tobten in der Region teils heftige Gewitter mit Sturmböen – ließ die Stadt die Schlossallee am Sonntag kurzerhand komplett sperren.

Zum Schrecken der Bürgerschützen, denn schließlich steht ihr alljährliches Fest bereits an diesem Wochenende auf dem Programm. Bis Freitag mussten Festzelt, Würstchenbude sowie Bier- und Toilettenwagen einsatzbereit im Schlosspark stehen. Doch wie das notwendig Equipment dorthin transportieren, wenn die Schlossallee gesperrt bleiben sollte? Und was ist mit den Gästen, die am Wochenende den Schützenplatz besuchen möchten?

Schnelles Handeln war also gefragt. Kettensägen raus und Bäume weg? Nein, so einfach ging es nicht, befindet sich die zwar für jedermann zugängliche Schlossallee doch nicht im städtischen Besitz, sondern im Eigentum der Familie von Landsberg. Und mit der musste zunächst eine formelle Einigung über die Beseitigung der beiden Gefahrenträger – und über die entsprechende Kostenübernahme – getroffen werden.

Nach persönlichem Besuch im Haus Steinfurt gab Bürgermeister Carsten Grawunder schließlich am Mittwoch „grünes Licht“: Die Bäume durften gefällt werden.

Bauhofleiter Thomas Schlüter griff also ruckzuck zum Telefon, um einen entsprechenden Hubsteiger zu organisieren. Denn einfach „legen lassen“ würden sich die etwa 60 Jahre alten und damit bereits groß gewachsenen Bäume in der engen Schlossallee sicher nicht. „Wir hatten Glück und konnten kurzfristig noch ein entsprechendes Fahrzeug organisieren“, erklärte Schlüter. Und das stand dann auch tatsächlich am Donnerstagmorgen in Höhe des Bronzetrabers einsatzbereit parat. Bevor das Gerät jedoch in Position gebracht wurde, ließ das Bauhofteam noch rasch Festwirt und Zeltaufbauer – natürlich bei Windstille – in Richtung Schlosspark passieren. Denn ihnen blieben nur noch 36 Stunden Zeit, bis die ersten Schützen im Kampf um die „Bierkönigswürde“ zum Gewehr greifen werden.

Danach ging es schließlich „ratzfatz“, bis unter lautem Motorsägengedröhn die ersten dicken Äste vom tiefblauem Himmel auf die schattige und allseitig abgeriegelte Schlossallee stürzten. Beim Blick auf das Bruchholz sahen sich die Fachleute alsbald in ihrem Urteil bestätigt: Die Bäume waren an etlichen Stellen bereits hohl und morsch. Nach wenigen Stunden waren die einst stattlichen Linden verschwunden – das Astwerk im Schredder und das Stammholz auf dem Lkw. Denn letzteres wird die Stadt wie gewohnt als Brennholz veräußern.