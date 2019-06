Ein ereignisreiches Pfingstwochenende im Westerwald liegt hinter den Drensteinfurter Pfadfindern. Insgesamt 46 Stewwerter waren am Freitag ins Bundeszentrum der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) nach Westernohe gereist.

Bei der Abfahrt vom Pfadfinderhaus am Eickendorfer Weg hatte bei 30 Grad noch die Sonne geschienen. Am Zeltplatz angekommen, mussten die elf Gruppenleiter mit ihren 32 Kindern und Jugendlichen zusammen mit dem dreiköpfigen Küchenteam die Zelte dann im Regen aufbauen, heißt es im Bericht der Pfadfinder. „Klatschnass erkundeten sie im Anschluss dennoch den Zeltplatz, der mit 4000 Pfadfindern aus ganz Deutschland gut belegt war. Auch viele internationale Gäste – unter anderem aus Polen, Kasachstan, Bolivien, Dänemark und Frankreich – nahmen an dem traditionellen Zeltlager teil“, heißt es.

Am Samstag war das Wetter deutlich besser, und es wurde ein umfangreiches Programm für die verschiedenen Altersstufen geboten. Während die jüngeren Teilnehmer Stoffbeutel bastelten oder sich beim „Alaska Rugby“ verausgabten, gab es für die älteren einen Escape-Room („Flucht aus der grünen Jurte“) oder ein Pub-Quiz. Am Abend feierten die Stewwerter beim großen Konzert in der „Arena“ mit den anderen Teilnehmern.

Laufen und Schwimmen

Am sogenannten Spejderman-Lauf (dänisch für Pfadfinder) am Pfingstsonntag nahmen auch einige Drensteinfurter teil. „Bei diesem Duathlon ging es zunächst über eine elf Kilometer lange Strecke bis hinunter zur nahe gelegenen Krombach-Talsperre. Diese musste dann auf 400 Metern durchschwommen werden“, teilen die Pfadfinder mit.

Auf dem Zeltplatz probierten im „Internationalen Dorf“ die anderen Teilnehmer derweil „Pierogi“, eine polnische Spezialität, oder erlebten im Missio-Truck, was es für Menschen bedeutet, „auf der Flucht zu sein“. Zusätzlich gab es Vorträge zu den Themen Inklusion, Klimapolitik und Geschlechtergerechtigkeit. Nach dem gemeinsamen Gottesdienst ließen die Pfadfinder den Tag bei einem Campfire-Abend ausklingen.

Nach all den neuen Eindrücken, Erlebnissen und mit vielen neuen Bekanntschaften, waren die Stewwerter am Ende des Wochenendes froh, dass auch die Zelte trocken wieder abgebaut werden konnten. Denn ansonsten hätten sie die Zelte mehrere Tage lang trocknen müssen, heißt es abschließend.