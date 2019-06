„Macht mit – es lohnt sich“

Mit dem Frühschoppen am Sonntag hat der Bürgerschützenverein „St. Johannes“ sein diesjähriges Schützenfest feierlich beschlossen. Im Festzelt im Schlosspark erwiesen rund 300 Gäste dem neuen Königspaar Hans und Mariel van Doorn die Ehre.

Vorsitzender Theo Scharbaum begrüßte zahlreiche Ehrengäste, Schützenvereine aus der Umgebung, Vertreter anderer Ortsvereine und Bürgermeister Carsten Grawunder . „Wir freuen uns, dass alle ehemaligen Könige und Königinnen vor Ort sind. Ihr seid ein fester Bestandteil unserer Geschichte“, begrüßte Scharbaum auch die ehemaligen Regenten der Bürgerschützen.

Der gebürtige Niederländer van Doorn richtete sichtlich gut gelaunt einige Worte an die aufmerksam lauschenden Besucher: „Wie kommt ein Niederländer nach Drensteinfurt und zur Vogelstange im Schlosspark? Es war die Liebe“, erklärte van Doorn, der 2003 zugezogen war. Er sehe seinen Königsschuss auch als Dankeschön für die freundliche Aufnahme im Ort und appellierte an andere Zugezogene: „Macht mit bei den Traditionen in Stewwert – es lohnt sich.“

Maibaum im Miniaturformat

Auch Carsten Grawunder versteht die neue Majestät als ein kleines Symbol für Integration und europäischen Frieden. Als Entschädigung für die Baustelle auf dem Marktplatz, aufgrund derer die Bürgerschützen dieses Jahr auf den Maibaum verzichten mussten, überreichte Grawunder unter lautstarkem Applaus einen Maibaum im Miniaturformat an Scharbaum.

In seiner Festrede widmete sich der langjährige Vorsitzende Ludger Wienkamp einer grundlegenden Frage. „Sind Schützenfeste überhaupt noch zeitgemäß?“, fragte er und verwies auf die bunt geschmückten Hüte und die militärischen Kommandos, die zur Verteidigung des Dorfes schon lange nicht mehr vonnöten seien. Gerade aus diesem Grund seien das Exerzieren und Marschieren eine Mahnung, weiterhin den Frieden zu wahren. Und auch der Pflege des Heimatgedankens und die Verbreitung eines „echten Bürgersinnes“ gehörten laut Wienkamp zu den nach wie vor wichtigen und aktuellen Aufgaben der Schützenvereine. „Angesichts von Problemen wie Klimawandel, Altersarmut und Fremdenfeindlichkeit leisten die Vereine einen Beitrag für den gesellschaftlichen Zusammenhalt“, so Wienkamp.

Frühschoppen der Bürgerschützen 1/66 Mit dem Frühschoppen am Sonntag hat der Bürgerschützenverein „St. Johannes“ sein diesjähriges Schützenfest feierlich beschlossen. Im Festzelt im Schlosspark erwiesen rund 300 Gäste dem neuen Königspaar Hans und Mariel van Doorn die Ehre. Foto: Linus Oberhoff

Mit dem Frühschoppen am Sonntag hat der Bürgerschützenverein „St. Johannes“ sein diesjähriges Schützenfest feierlich beschlossen. Im Festzelt im Schlosspark erwiesen rund 300 Gäste dem neuen Königspaar Hans und Mariel van Doorn die Ehre. Foto: Linus Oberhoff

Mit dem Frühschoppen am Sonntag hat der Bürgerschützenverein „St. Johannes“ sein diesjähriges Schützenfest feierlich beschlossen. Im Festzelt im Schlosspark erwiesen rund 300 Gäste dem neuen Königspaar Hans und Mariel van Doorn die Ehre. Foto: Linus Oberhoff

Mit dem Frühschoppen am Sonntag hat der Bürgerschützenverein „St. Johannes“ sein diesjähriges Schützenfest feierlich beschlossen. Im Festzelt im Schlosspark erwiesen rund 300 Gäste dem neuen Königspaar Hans und Mariel van Doorn die Ehre. Foto: Linus Oberhoff

Mit dem Frühschoppen am Sonntag hat der Bürgerschützenverein „St. Johannes“ sein diesjähriges Schützenfest feierlich beschlossen. Im Festzelt im Schlosspark erwiesen rund 300 Gäste dem neuen Königspaar Hans und Mariel van Doorn die Ehre. Foto: Linus Oberhoff

Mit dem Frühschoppen am Sonntag hat der Bürgerschützenverein „St. Johannes“ sein diesjähriges Schützenfest feierlich beschlossen. Im Festzelt im Schlosspark erwiesen rund 300 Gäste dem neuen Königspaar Hans und Mariel van Doorn die Ehre. Foto: Linus Oberhoff

Mit dem Frühschoppen am Sonntag hat der Bürgerschützenverein „St. Johannes“ sein diesjähriges Schützenfest feierlich beschlossen. Im Festzelt im Schlosspark erwiesen rund 300 Gäste dem neuen Königspaar Hans und Mariel van Doorn die Ehre. Foto: Linus Oberhoff

Mit dem Frühschoppen am Sonntag hat der Bürgerschützenverein „St. Johannes“ sein diesjähriges Schützenfest feierlich beschlossen. Im Festzelt im Schlosspark erwiesen rund 300 Gäste dem neuen Königspaar Hans und Mariel van Doorn die Ehre. Foto: Linus Oberhoff

Mit dem Frühschoppen am Sonntag hat der Bürgerschützenverein „St. Johannes“ sein diesjähriges Schützenfest feierlich beschlossen. Im Festzelt im Schlosspark erwiesen rund 300 Gäste dem neuen Königspaar Hans und Mariel van Doorn die Ehre. Foto: Linus Oberhoff

Mit dem Frühschoppen am Sonntag hat der Bürgerschützenverein „St. Johannes“ sein diesjähriges Schützenfest feierlich beschlossen. Im Festzelt im Schlosspark erwiesen rund 300 Gäste dem neuen Königspaar Hans und Mariel van Doorn die Ehre. Foto: Linus Oberhoff

Mit dem Frühschoppen am Sonntag hat der Bürgerschützenverein „St. Johannes“ sein diesjähriges Schützenfest feierlich beschlossen. Im Festzelt im Schlosspark erwiesen rund 300 Gäste dem neuen Königspaar Hans und Mariel van Doorn die Ehre. Foto: Linus Oberhoff

Mit dem Frühschoppen am Sonntag hat der Bürgerschützenverein „St. Johannes“ sein diesjähriges Schützenfest feierlich beschlossen. Im Festzelt im Schlosspark erwiesen rund 300 Gäste dem neuen Königspaar Hans und Mariel van Doorn die Ehre. Foto: Linus Oberhoff

Mit dem Frühschoppen am Sonntag hat der Bürgerschützenverein „St. Johannes“ sein diesjähriges Schützenfest feierlich beschlossen. Im Festzelt im Schlosspark erwiesen rund 300 Gäste dem neuen Königspaar Hans und Mariel van Doorn die Ehre. Foto: Linus Oberhoff

Mit dem Frühschoppen am Sonntag hat der Bürgerschützenverein „St. Johannes“ sein diesjähriges Schützenfest feierlich beschlossen. Im Festzelt im Schlosspark erwiesen rund 300 Gäste dem neuen Königspaar Hans und Mariel van Doorn die Ehre. Foto: Linus Oberhoff

Mit dem Frühschoppen am Sonntag hat der Bürgerschützenverein „St. Johannes“ sein diesjähriges Schützenfest feierlich beschlossen. Im Festzelt im Schlosspark erwiesen rund 300 Gäste dem neuen Königspaar Hans und Mariel van Doorn die Ehre. Foto: Linus Oberhoff

Mit dem Frühschoppen am Sonntag hat der Bürgerschützenverein „St. Johannes“ sein diesjähriges Schützenfest feierlich beschlossen. Im Festzelt im Schlosspark erwiesen rund 300 Gäste dem neuen Königspaar Hans und Mariel van Doorn die Ehre. Foto: Linus Oberhoff

Mit dem Frühschoppen am Sonntag hat der Bürgerschützenverein „St. Johannes“ sein diesjähriges Schützenfest feierlich beschlossen. Im Festzelt im Schlosspark erwiesen rund 300 Gäste dem neuen Königspaar Hans und Mariel van Doorn die Ehre. Foto: Linus Oberhoff

Mit dem Frühschoppen am Sonntag hat der Bürgerschützenverein „St. Johannes“ sein diesjähriges Schützenfest feierlich beschlossen. Im Festzelt im Schlosspark erwiesen rund 300 Gäste dem neuen Königspaar Hans und Mariel van Doorn die Ehre. Foto: Linus Oberhoff

Mit dem Frühschoppen am Sonntag hat der Bürgerschützenverein „St. Johannes“ sein diesjähriges Schützenfest feierlich beschlossen. Im Festzelt im Schlosspark erwiesen rund 300 Gäste dem neuen Königspaar Hans und Mariel van Doorn die Ehre. Foto: Linus Oberhoff

Mit dem Frühschoppen am Sonntag hat der Bürgerschützenverein „St. Johannes“ sein diesjähriges Schützenfest feierlich beschlossen. Im Festzelt im Schlosspark erwiesen rund 300 Gäste dem neuen Königspaar Hans und Mariel van Doorn die Ehre. Foto: Linus Oberhoff

Mit dem Frühschoppen am Sonntag hat der Bürgerschützenverein „St. Johannes“ sein diesjähriges Schützenfest feierlich beschlossen. Im Festzelt im Schlosspark erwiesen rund 300 Gäste dem neuen Königspaar Hans und Mariel van Doorn die Ehre. Foto: Linus Oberhoff

Mit dem Frühschoppen am Sonntag hat der Bürgerschützenverein „St. Johannes“ sein diesjähriges Schützenfest feierlich beschlossen. Im Festzelt im Schlosspark erwiesen rund 300 Gäste dem neuen Königspaar Hans und Mariel van Doorn die Ehre. Foto: Linus Oberhoff

Mit dem Frühschoppen am Sonntag hat der Bürgerschützenverein „St. Johannes“ sein diesjähriges Schützenfest feierlich beschlossen. Im Festzelt im Schlosspark erwiesen rund 300 Gäste dem neuen Königspaar Hans und Mariel van Doorn die Ehre. Foto: Linus Oberhoff

Mit dem Frühschoppen am Sonntag hat der Bürgerschützenverein „St. Johannes“ sein diesjähriges Schützenfest feierlich beschlossen. Im Festzelt im Schlosspark erwiesen rund 300 Gäste dem neuen Königspaar Hans und Mariel van Doorn die Ehre. Foto: Linus Oberhoff

Mit dem Frühschoppen am Sonntag hat der Bürgerschützenverein „St. Johannes“ sein diesjähriges Schützenfest feierlich beschlossen. Im Festzelt im Schlosspark erwiesen rund 300 Gäste dem neuen Königspaar Hans und Mariel van Doorn die Ehre. Foto: Linus Oberhoff

Mit dem Frühschoppen am Sonntag hat der Bürgerschützenverein „St. Johannes“ sein diesjähriges Schützenfest feierlich beschlossen. Im Festzelt im Schlosspark erwiesen rund 300 Gäste dem neuen Königspaar Hans und Mariel van Doorn die Ehre. Foto: Linus Oberhoff

Mit dem Frühschoppen am Sonntag hat der Bürgerschützenverein „St. Johannes“ sein diesjähriges Schützenfest feierlich beschlossen. Im Festzelt im Schlosspark erwiesen rund 300 Gäste dem neuen Königspaar Hans und Mariel van Doorn die Ehre. Foto: Linus Oberhoff

Mit dem Frühschoppen am Sonntag hat der Bürgerschützenverein „St. Johannes“ sein diesjähriges Schützenfest feierlich beschlossen. Im Festzelt im Schlosspark erwiesen rund 300 Gäste dem neuen Königspaar Hans und Mariel van Doorn die Ehre. Foto: Linus Oberhoff

Mit dem Frühschoppen am Sonntag hat der Bürgerschützenverein „St. Johannes“ sein diesjähriges Schützenfest feierlich beschlossen. Im Festzelt im Schlosspark erwiesen rund 300 Gäste dem neuen Königspaar Hans und Mariel van Doorn die Ehre. Foto: Linus Oberhoff

Mit dem Frühschoppen am Sonntag hat der Bürgerschützenverein „St. Johannes“ sein diesjähriges Schützenfest feierlich beschlossen. Im Festzelt im Schlosspark erwiesen rund 300 Gäste dem neuen Königspaar Hans und Mariel van Doorn die Ehre. Foto: Linus Oberhoff

Mit dem Frühschoppen am Sonntag hat der Bürgerschützenverein „St. Johannes“ sein diesjähriges Schützenfest feierlich beschlossen. Im Festzelt im Schlosspark erwiesen rund 300 Gäste dem neuen Königspaar Hans und Mariel van Doorn die Ehre. Foto: Linus Oberhoff

Mit dem Frühschoppen am Sonntag hat der Bürgerschützenverein „St. Johannes“ sein diesjähriges Schützenfest feierlich beschlossen. Im Festzelt im Schlosspark erwiesen rund 300 Gäste dem neuen Königspaar Hans und Mariel van Doorn die Ehre. Foto: Linus Oberhoff

Mit dem Frühschoppen am Sonntag hat der Bürgerschützenverein „St. Johannes“ sein diesjähriges Schützenfest feierlich beschlossen. Im Festzelt im Schlosspark erwiesen rund 300 Gäste dem neuen Königspaar Hans und Mariel van Doorn die Ehre. Foto: Linus Oberhoff

Mit dem Frühschoppen am Sonntag hat der Bürgerschützenverein „St. Johannes“ sein diesjähriges Schützenfest feierlich beschlossen. Im Festzelt im Schlosspark erwiesen rund 300 Gäste dem neuen Königspaar Hans und Mariel van Doorn die Ehre. Foto: Linus Oberhoff

Mit dem Frühschoppen am Sonntag hat der Bürgerschützenverein „St. Johannes“ sein diesjähriges Schützenfest feierlich beschlossen. Im Festzelt im Schlosspark erwiesen rund 300 Gäste dem neuen Königspaar Hans und Mariel van Doorn die Ehre. Foto: Linus Oberhoff

Mit dem Frühschoppen am Sonntag hat der Bürgerschützenverein „St. Johannes“ sein diesjähriges Schützenfest feierlich beschlossen. Im Festzelt im Schlosspark erwiesen rund 300 Gäste dem neuen Königspaar Hans und Mariel van Doorn die Ehre. Foto: Linus Oberhoff

Mit dem Frühschoppen am Sonntag hat der Bürgerschützenverein „St. Johannes“ sein diesjähriges Schützenfest feierlich beschlossen. Im Festzelt im Schlosspark erwiesen rund 300 Gäste dem neuen Königspaar Hans und Mariel van Doorn die Ehre. Foto: Linus Oberhoff

Mit dem Frühschoppen am Sonntag hat der Bürgerschützenverein „St. Johannes“ sein diesjähriges Schützenfest feierlich beschlossen. Im Festzelt im Schlosspark erwiesen rund 300 Gäste dem neuen Königspaar Hans und Mariel van Doorn die Ehre. Foto: Linus Oberhoff

Mit dem Frühschoppen am Sonntag hat der Bürgerschützenverein „St. Johannes“ sein diesjähriges Schützenfest feierlich beschlossen. Im Festzelt im Schlosspark erwiesen rund 300 Gäste dem neuen Königspaar Hans und Mariel van Doorn die Ehre. Foto: Linus Oberhoff

Mit dem Frühschoppen am Sonntag hat der Bürgerschützenverein „St. Johannes“ sein diesjähriges Schützenfest feierlich beschlossen. Im Festzelt im Schlosspark erwiesen rund 300 Gäste dem neuen Königspaar Hans und Mariel van Doorn die Ehre. Foto: Linus Oberhoff

Mit dem Frühschoppen am Sonntag hat der Bürgerschützenverein „St. Johannes“ sein diesjähriges Schützenfest feierlich beschlossen. Im Festzelt im Schlosspark erwiesen rund 300 Gäste dem neuen Königspaar Hans und Mariel van Doorn die Ehre. Foto: Linus Oberhoff

Mit dem Frühschoppen am Sonntag hat der Bürgerschützenverein „St. Johannes“ sein diesjähriges Schützenfest feierlich beschlossen. Im Festzelt im Schlosspark erwiesen rund 300 Gäste dem neuen Königspaar Hans und Mariel van Doorn die Ehre. Foto: Linus Oberhoff

Mit dem Frühschoppen am Sonntag hat der Bürgerschützenverein „St. Johannes“ sein diesjähriges Schützenfest feierlich beschlossen. Im Festzelt im Schlosspark erwiesen rund 300 Gäste dem neuen Königspaar Hans und Mariel van Doorn die Ehre. Foto: Linus Oberhoff

Mit dem Frühschoppen am Sonntag hat der Bürgerschützenverein „St. Johannes“ sein diesjähriges Schützenfest feierlich beschlossen. Im Festzelt im Schlosspark erwiesen rund 300 Gäste dem neuen Königspaar Hans und Mariel van Doorn die Ehre. Foto: Linus Oberhoff

Mit dem Frühschoppen am Sonntag hat der Bürgerschützenverein „St. Johannes“ sein diesjähriges Schützenfest feierlich beschlossen. Im Festzelt im Schlosspark erwiesen rund 300 Gäste dem neuen Königspaar Hans und Mariel van Doorn die Ehre. Foto: Linus Oberhoff

Mit dem Frühschoppen am Sonntag hat der Bürgerschützenverein „St. Johannes“ sein diesjähriges Schützenfest feierlich beschlossen. Im Festzelt im Schlosspark erwiesen rund 300 Gäste dem neuen Königspaar Hans und Mariel van Doorn die Ehre. Foto: Linus Oberhoff

Mit dem Frühschoppen am Sonntag hat der Bürgerschützenverein „St. Johannes“ sein diesjähriges Schützenfest feierlich beschlossen. Im Festzelt im Schlosspark erwiesen rund 300 Gäste dem neuen Königspaar Hans und Mariel van Doorn die Ehre. Foto: Linus Oberhoff

Mit dem Frühschoppen am Sonntag hat der Bürgerschützenverein „St. Johannes“ sein diesjähriges Schützenfest feierlich beschlossen. Im Festzelt im Schlosspark erwiesen rund 300 Gäste dem neuen Königspaar Hans und Mariel van Doorn die Ehre. Foto: Linus Oberhoff

Mit dem Frühschoppen am Sonntag hat der Bürgerschützenverein „St. Johannes“ sein diesjähriges Schützenfest feierlich beschlossen. Im Festzelt im Schlosspark erwiesen rund 300 Gäste dem neuen Königspaar Hans und Mariel van Doorn die Ehre. Foto: Linus Oberhoff

Mit dem Frühschoppen am Sonntag hat der Bürgerschützenverein „St. Johannes“ sein diesjähriges Schützenfest feierlich beschlossen. Im Festzelt im Schlosspark erwiesen rund 300 Gäste dem neuen Königspaar Hans und Mariel van Doorn die Ehre. Foto: Linus Oberhoff

Mit dem Frühschoppen am Sonntag hat der Bürgerschützenverein „St. Johannes“ sein diesjähriges Schützenfest feierlich beschlossen. Im Festzelt im Schlosspark erwiesen rund 300 Gäste dem neuen Königspaar Hans und Mariel van Doorn die Ehre. Foto: Linus Oberhoff

Mit dem Frühschoppen am Sonntag hat der Bürgerschützenverein „St. Johannes“ sein diesjähriges Schützenfest feierlich beschlossen. Im Festzelt im Schlosspark erwiesen rund 300 Gäste dem neuen Königspaar Hans und Mariel van Doorn die Ehre. Foto: Linus Oberhoff

Mit dem Frühschoppen am Sonntag hat der Bürgerschützenverein „St. Johannes“ sein diesjähriges Schützenfest feierlich beschlossen. Im Festzelt im Schlosspark erwiesen rund 300 Gäste dem neuen Königspaar Hans und Mariel van Doorn die Ehre. Foto: Linus Oberhoff

Mit dem Frühschoppen am Sonntag hat der Bürgerschützenverein „St. Johannes“ sein diesjähriges Schützenfest feierlich beschlossen. Im Festzelt im Schlosspark erwiesen rund 300 Gäste dem neuen Königspaar Hans und Mariel van Doorn die Ehre. Foto: Linus Oberhoff

Mit dem Frühschoppen am Sonntag hat der Bürgerschützenverein „St. Johannes“ sein diesjähriges Schützenfest feierlich beschlossen. Im Festzelt im Schlosspark erwiesen rund 300 Gäste dem neuen Königspaar Hans und Mariel van Doorn die Ehre. Foto: Linus Oberhoff

Mit dem Frühschoppen am Sonntag hat der Bürgerschützenverein „St. Johannes“ sein diesjähriges Schützenfest feierlich beschlossen. Im Festzelt im Schlosspark erwiesen rund 300 Gäste dem neuen Königspaar Hans und Mariel van Doorn die Ehre. Foto: Linus Oberhoff

Mit dem Frühschoppen am Sonntag hat der Bürgerschützenverein „St. Johannes“ sein diesjähriges Schützenfest feierlich beschlossen. Im Festzelt im Schlosspark erwiesen rund 300 Gäste dem neuen Königspaar Hans und Mariel van Doorn die Ehre. Foto: Linus Oberhoff

Mit dem Frühschoppen am Sonntag hat der Bürgerschützenverein „St. Johannes“ sein diesjähriges Schützenfest feierlich beschlossen. Im Festzelt im Schlosspark erwiesen rund 300 Gäste dem neuen Königspaar Hans und Mariel van Doorn die Ehre. Foto: Linus Oberhoff

Mit dem Frühschoppen am Sonntag hat der Bürgerschützenverein „St. Johannes“ sein diesjähriges Schützenfest feierlich beschlossen. Im Festzelt im Schlosspark erwiesen rund 300 Gäste dem neuen Königspaar Hans und Mariel van Doorn die Ehre. Foto: Linus Oberhoff

Mit dem Frühschoppen am Sonntag hat der Bürgerschützenverein „St. Johannes“ sein diesjähriges Schützenfest feierlich beschlossen. Im Festzelt im Schlosspark erwiesen rund 300 Gäste dem neuen Königspaar Hans und Mariel van Doorn die Ehre. Foto: Linus Oberhoff

Mit dem Frühschoppen am Sonntag hat der Bürgerschützenverein „St. Johannes“ sein diesjähriges Schützenfest feierlich beschlossen. Im Festzelt im Schlosspark erwiesen rund 300 Gäste dem neuen Königspaar Hans und Mariel van Doorn die Ehre. Foto: Linus Oberhoff

Mit dem Frühschoppen am Sonntag hat der Bürgerschützenverein „St. Johannes“ sein diesjähriges Schützenfest feierlich beschlossen. Im Festzelt im Schlosspark erwiesen rund 300 Gäste dem neuen Königspaar Hans und Mariel van Doorn die Ehre. Foto: Linus Oberhoff

Mit dem Frühschoppen am Sonntag hat der Bürgerschützenverein „St. Johannes“ sein diesjähriges Schützenfest feierlich beschlossen. Im Festzelt im Schlosspark erwiesen rund 300 Gäste dem neuen Königspaar Hans und Mariel van Doorn die Ehre. Foto: Linus Oberhoff

Mit dem Frühschoppen am Sonntag hat der Bürgerschützenverein „St. Johannes“ sein diesjähriges Schützenfest feierlich beschlossen. Im Festzelt im Schlosspark erwiesen rund 300 Gäste dem neuen Königspaar Hans und Mariel van Doorn die Ehre. Foto: Linus Oberhoff

Mit dem Frühschoppen am Sonntag hat der Bürgerschützenverein „St. Johannes“ sein diesjähriges Schützenfest feierlich beschlossen. Im Festzelt im Schlosspark erwiesen rund 300 Gäste dem neuen Königspaar Hans und Mariel van Doorn die Ehre. Foto: Linus Oberhoff

Mit dem Frühschoppen am Sonntag hat der Bürgerschützenverein „St. Johannes“ sein diesjähriges Schützenfest feierlich beschlossen. Im Festzelt im Schlosspark erwiesen rund 300 Gäste dem neuen Königspaar Hans und Mariel van Doorn die Ehre. Foto: Linus Oberhoff

Mit der „Ehrenplakette des Landes Nordrhein-Westfalen“ ist der Verein für sein Engagement im Schützenwesen ausgezeichnet worden. Überreicht wurde diese vom Drensteinfurter FDP-Landtagsabgeordneten Markus Diekhoff. Musikalische Unterstützung lieferten das Kolping-Blasorchester Rinkerode und der Spielmannszug „Grün-Weiß“, bevor zum Schluss des gut drei Stunden dauernden offiziellen Teils Christof Vorlop, alias „DJ Vopsi“, das Mikrofon ergriff und mit erstaunlich textsicheren Gästen „Stewwert, meine Heimat“ sang.