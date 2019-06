Wenn der Partner gestorben ist und die Angehörigen weiter weg wohnen, ist oft Einsamkeit die Folge. Gerade ältere Menschen empfinden sie, nicht alle geben das zu. An dieser Stelle kommt der Besuchskreis des Caritas-Punktes St. Regina ins Spiel.

Anne Wirth hat ihn 2005 ins Leben gerufen. Die Gruppenmitglieder sollten Ansprechpartner, ja, Vertrauenspersonen für einsame, manchmal auch kranke Menschen sein. „Ein siebenköpfiges Team hat das über mehrere Jahre geleistet. Aber das bröckelte dann, zwei Helferinnen sind verstorben“, erinnert sich Anne Wirth. Eher auf Sparflamme sei der Besuchskreis danach aufrechterhalten worden.

Doch der Bedarf wurde nicht geringer, eher im Gegenteil. Deshalb unternahm Anne Wirth im vergangenen Jahr einen zweiten Anlauf, Mitglieder zu gewinnen ( WN berichteten). Nun hat sich eine neue, achtköpfige Gruppe zusammengefunden, die die regelmäßigen Besuche wieder aufgenommen hat.

Zusammenarbeit mit Pflegediensten

Derzeit sind es 16 Personen, die das Angebot des Besuchskreises in Anspruch nehmen. Der Kontakt kommt in der Regel über den Caritas-Punkt zustande, dessen Sprechstunde immer dienstags von 17 bis 19 Uhr in der Alten Küsterei stattfindet. Doch auch mit den örtlichen Pflegediensten arbeitet der Besuchskreis vertrauensvoll zusammen. „Da kommt schon mal der eine oder andere Hinweis: ‚Schaut doch mal, da ist vielleicht jemand, der sich über Besuch freuen würde‘“, erklärt Wirth.

Der erste Kontakt läuft immer über die Gründerin und Leiterin des Kreises. „Ich gucke dann, wer aus dem Team am besten passt. Denn es ist wichtig, dass sich beide Seiten wohlfühlen. Sonst sind die Besuche auf Dauer nicht zufriedenstellend.“ Wie oft man sich treffe, erklärt Wirth weiter, das sei jeder Helferin je nach ihren zeitlichen Möglichkeiten selbst überlassen. Schließlich sei die Gruppe ehrenamtlich im Einsatz. Die meisten Menschen wünschten Besuche im Zwei- oder Drei-Wochen-Rhythmus. „Manchmal kommt auch spontan ein Anruf, obwohl der letzte Besuch gerade eine Woche her ist“, berichtet Christa Renvert, die schon länger zum Team gehört. Etwas vorlesen oder spielen, spazieren gehen oder einfach bloß über das Neueste aus Stewwert klönen: Zwischen Besucherinnen und Besuchten – die ebenfalls fast ausschließlich weiblich sind – entwickelt sich mit der Zeit ein Vertrauensverhältnis.

Erfüllende Aufgabe

„Es macht einfach Spaß, wenn man merkt, dass die Leute sich auf einen freuen“, beschreibt Christa Renvert ihre Motivation. Eben aus diesem Grund hat Anne Wirth den Besuchskreis vor fast 15 Jahren gegründet. „Es ist eine schöne, erfüllende Aufgabe, anderen Menschen eine Freude zu machen.“

► Sowohl weitere interessierte Helfer als auch Menschen, die Besuche wünschen, können sich jederzeit bei Anne Wirth, Tel. 0 25 08 / 99 96 30, melden.