Martinskirche ist geschlossen

„Die Härchen des Eichenprozessionsspinners enthalten das Nesselgift Thaumetopoin. Bei Hautkontakt wird das Gift freigesetzt und kann zu allergischen Reaktionen führen“, erklärt Apotheker Matthias Bröker, Sprecher der Apothekerschaft im Warendorfer Nordkreis. Bei Hautkontakt treten starker Juckreiz und Brennen auf, dazu kommen Hautausschläge mit Rötungen und Pusteln. Zwischen Kontakt und ersten Symptomen vergehen in der Regel mehrere Stunden. Ausschlag und Jucken verschwinden meist nach rund zwei Wochen von selbst. Mit der Luft gelangen abgebrochene Härchen zudem leicht in Augen und Atemwege und können dort Mund, Nase und Rachen reizen. „Schlimmstenfalls hat das schmerzhaften Husten oder asthmatische Beschwerden zur Folge“, so Bröker. Häufige Begleitsymptome seien Schwindel, Fieber und Müdigkeit, in Einzelfällen könne es zu allergischen Schockreaktionen kommen. „Als Erste-Hilfe-Maßnahme können kühlende Umschläge gegen Schwellungen, Präparate mit Kortison oder Antihistaminika, die die allergischen Symptome lindern, eingesetzt werden“, sagt Bröker. Sind Haare ins Auge gelangt, rät er dazu, einen Augenarzt aufzusuchen.