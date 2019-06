Der Eichenprozessionsspinner treibt in diesem Sommer verstärkt sein Unwesen. Die spontane Schließung der Martinskirche wegen des Befalls mit der Raupe ( WN berichteten) hat Auswirkungen auf zahlreiche Gruppen, die die Räume sonst für ihre Angebote nutzen. Der Deutsch-Ausländische Freundeskreis ( DAF ) hat aus der Not eine Tugend gemacht und sich für die kommenden zwei Dienstage, 2. und 9. Juli, etwas Besonderes überlegt.

Die Sprechstunde für Flüchtlinge, die sonst immer dienstags von 17.30 bis 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus stattfindet, wird in den nächsten beiden Wochen in den „Interkulturellen Garten“ hinter der Teamschule verlegt – und mit dem internationalen Kaffeetrinken verknüpft. Brötchen und Kuchen werden von der „Tafel“ spendiert. Los geht es an beiden Terminen bereits um 16.30 Uhr.

Auch alle interessierten Bürger sind eingeladen, mit den Geflüchteten ins Gespräch zu kommen und den Garten selbst in Augenschein zu nehmen. Denn seit dem „ersten Spatenstich“ 2017 und der offiziellen Eröffnung 2018 hat sich einiges getan. Salate, Kräuter und Blumen sprießen, dafür sorgen neben den Parzellen-Besitzern auch die Mitglieder des Gartenteams. Auf den Gartenmöbeln vor der Holzhütte und unter Schatten spendenden Sonnensegeln lässt es sich bei einer Tasse Kaffee dieser Tage sehr gut aushalten.

Ob die Nester des Eichenprozessionsspinners Mitte Juli tatsächlich beseitigt sind und die Martinskirche wieder geöffnet werden kann, können Waltraud Angenendt und Karin Müller vom DAF heute noch nicht mit Gewissheit sagen. Doch für die nächsten beiden Beratungstermine haben sie eine schöne Alternative zum Gemeindehaus gefunden.