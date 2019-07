„Die coolste Schule der Welt“

Sie sollte schon eingängig sein. Dazu alles andere als langweilig und außerdem noch kindgerecht. Das Anforderungsprofil für die Melodie war damit klar definiert. Und Simon Wiesrecker brauchte nicht lange, bis er die dazu passenden Töne im Kopf hatte. „Der Refrain ist schon ein echter Ohrwurm“, sagt Musiklehrerin Silke Schade . Sie war gleich angetan, als Wiesrecker ihr die ersten Töne am Klavier präsentierte. Und so ging es schließlich gemeinsam ans Werk, um die Töne mit passendem Text zu unterlegen. Das Ergebnis wird am heutigen Mittwoch erstmals öffentlich präsentiert. Denn im Rahmen der Jubiläumsfeier zum 50-jährigen Bestehen werden die Gäste um 16 Uhr mit der brandaktuellen Schulhymne empfangen.

„Die Idee zu einer eigenen Hymne gab es schon sehr lange“, blickte Silke Schade zurück. Kein Wunder, den Musik wird an der Kardinal-von-Galen-Grundschule seit langem groß geschrieben. Nicht nur im eigenen Lehrplan, sondern auch in enger Kooperation mit der Schule für Musik im Kreis Warendorf und mit der katholischen Kirchengemeinde. Mini- und Maxichor sowie die Orchester „Jekits“ und „Kunterbunt“ gehören seit vielen Jahren zu den musikalischen Aushängeschildern der Schule. Trotzdem: Mit der eigenen Hymne wollte es irgendwie nicht so richtig klappten. Bis Anfang des Jahres ein Praktikant mit Namen Simon Wiesrecker vorstellig wurde, um im Rahmen seines Musikstudiums ein wenig pädagogische Praxiserfahrung im Schulalltag zu sammeln. Und da Wiesrecker als Leiter der Lippborger Big-Band und Mitglied des „Dante-Trios“ bereits über einige kompositorische Erfahrung verfügt, stand schnell fest, wer denn nun rechtzeitig zum 50-jährigen Schulbestehen das eigene Schullied kreieren sollte.

Nachdem der Walstedder das „tonale Grundgerüst“ beisammen hatte, ging es gemeinsam mit Lehrerin Silke Schade, darin, den passenden Text zu entwickeln. Und in dem sollte es natürlich vor allem um das gehen, was tagtäglich in der Schule passiert. Das Ergebnis: „Ein sehr persönliches Lied und ein wirklich individuelles Stück für die Kardinal-von-Galen-Grundschule“, betont Simon Wiesrecker. Kein Wunder, dass es den Schülern nicht schwer viel, die Textzeilen zu auswendig lernen. Und damit schließlich auch das Schulorchester mitwirken kann, war es zuletzt an Andreas Klingel von der Musikschule, das fertige Stück mit dem Namen „Unsere coole Schule“ für die einzelnen Instrumente zu arrangieren.

Nach einigen Orchester- und Chorproben, in denen Kantorin Miriam Kaduk mit den Kindern den Gesang einstudierte, hießt es vor gut zwei Wochen schließlich: „Aufnahme läuft“. In der Turnhalle standen die Mikrofone parat, um die letzten Stücke für die Schul-CD aufzuzeichnen. Und dazu gehörte eben als besonderes Highlight auch die brandneue Schulhymne. „Bei der Generalprobe hatte ich wirklich Gänsehaut“, berichtet Silke Schade. „Die Kinder haben das wirklich super gesungen, und auch die Einsätze passten.“ Und das, betont Komponist Simon Wiesrecker, trotz einiger durchaus „kniffeliger Stellen“, die es zu meistern galt. „Die ganze Schule findet es großartig, dass es nun eine eigene Schulhymne gibt“, erklärt Rektor Norbert Bolz – gespannt auf die Uraufführung am heutigen Mittwoch.

► Die Feierstunde zum 50-jährigen Bestehen beginnt für alle Eltern, Schulkinder und geladenen Gäste um 16 Uhr in der Grundschule am Windmühlenweg. Dort besteht auch die Gelegenheit, die neue Schul-CD mit dem Titel „Coole Kinder – coole Schule“ zu erwerben. Der Tonträger mit 27 Titel kostet zwölf Euro.