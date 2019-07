Kunst und Musik zum Jubiläum

Ein Festakt? Nein, der sollte es nicht werden. Obwohl es der Anlass sicherlich hergegeben hätte, sind 50 Jahre Schulgeschichte doch durchaus schon würdigenswert. Aber eben auf andere Weise, fand Rektor Norbert Bolz . Und so hatten er und sein Kollegium am Mittwochnachmittag zu einer fröhlichen Feier – natürlich mit viel Musik – eingeladen, die gleichzeitig den Abschluss der dreitägigen Kunstprojekttage der über 300 Grundschüler bildete. Und was dabei kreativ entstanden ist, erfuhren Eltern und Ehrengäste gleich beim Betreten des Schulgeländes – in Form bunt gestalteter kleiner Blumenbeete aus alten Autoreifen.

Es sollte ein Nachmittag der „netten Begegnungen und Gespräche“ werden, betonte Bolz in seiner Begrüßung, die angesichts des sommerlichen Wetters natürlich unter freiem Himmel stattfand. Nach einer kleinen Kostprobe des Schulorchesters blickte Norbert Bolz kurz auf die bewegte Geschichte der Grundschule hin, die – wie in den meisten anderen Städten auch – aus der Ende der 1960-er Jahre verabschiedeten Schulreform samt Auflösung der bis dahin obligatorischen Volksschule hervorgegangen war. Fünf Jahrzehnte, die vor allem durch stetige Um-, An- und Neubauten geprägt waren. Nicht nur, weil die Schülerzahl gewachsen ist, sondern auch, weil sich die Bedarfe über die Zeit hinweg deutlich verändert haben. Dass diese Entwicklung möglich war – und auch weiterhin möglich ist – sei vor allem den Verantwortlichen der Stadt zu verdanken. Entsprechend dankte Bolz „einem tatkräftigen Schulträger, der interessiert ist, den Kindern der Stadt solch einen großartigen Lernort zu bieten.“

„Die Politik steht immer hinter der Schule“, betonte Bürgermeister Carsten Grawunder in seiner kurzen Ansprache. Sein Dank galt dem gesamten Kollegium. Denn: „Eine gute Schule ist nur dann eine gute Schule, wenn alle gut zusammenarbeiten.“

Dann schließlich war es Zeit für eine besondere Premiere. Begleitet vom Schulorchester klang aus mehreren Hundert Kehlen erstmals vor Publikum die von Simon Wiesrecker mit Unterstützung von Silke Schade und Andreas Klingel komponierte KvG-Hymne mit dem treffenden Titel „Unsere coole Schule“. Eine Uraufführung, die Norbert Bolz gleichzeitig nutzte, um ein wenig Werbung für die gleichfalls brandneue Schul-CD zu machen, die die Schüler in zwei Etappen haben aufnehmen lassen.

Danach war es schließlich Zeit für Eis und Erfrischungen, die an diesem Tag „aufs Haus“ gingen – finanziert aus Rücklagen aus dem Schulentwicklungspreis und serviert mit Hilfe der Jugendfeuerwehr, der Bolz ebenso wie den Elternvertretern und Fördervereinsmitgliedern ausdrücklich dankte.