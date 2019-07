Ein Jahr in Bildern, Tanz und Musik

Die feierliche Verabschiedung der Zehntklässler vor einigen Tagen hat es bereits angekündigt: Das Ende des Schuljahres 2018/19 naht mit großen Schritten. Zeit, Bilanz zu ziehen – und das nicht nur in Zeugnisform. Für die Teamschule ist es nämlich bereits Tradition, Eltern und Familien am Ende eines Schuljahres über das zu informieren, was die Schüler im Laufe des Jahres erlebt, gelernt und erreicht haben – und zwar auf kurzweilige und unterhaltsame Art und Weise. Schulleiterin Anja Sachsenhausen freute sich, zahlreiche Gäste zur Sommerpräsentation im Forum der Schule begrüßen zu dürfen.

Dort erfuhren die Besucher etwa einiges zur Aktion der Neuntklässler, die sich unter dem Thema „ Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage “ mit der Geschichte der einstigen jüdischen Gemeinde in der Stadt beschäftigt hatten. Gemeinsam mit Dr. Sabine Omland vom Förderverein Alte Synagoge hatten sie dazu auch den jüdischen Friedhof besucht, der sich seit dem Jahr 1826 an der Kleiststraße befindet und der während des Dritten Reiches von den Nazis verwüstet worden war. Einige der Grabsteine, so berichteten die Schüler, wurden dabei entwendet und zur Böschungsbefestigung benutzt. Auch über die bewegte Geschichte der Familie Terhoch, die 1935 nach Uruguay geflüchtet war und an die heute ein Straßenname erinnert, sowie über die letzten Mitglieder der jüdischen Gemeinde, die 1941 nach Riga deportiert worden waren, hatten die Neuntklässler einiges erfahren.

Nach einer Tanzchoreographie der Sechstklässler war es schließlich an den Schülern der fünften Jahrgänge, einige „Teamschulgesichter“ zu präsentieren. Lehrer Heiko Schwarz dankte danach Kantorin Miriam Kaduk für das gelungene Orgelprojekt, das in der Reginakirche stattgefunden hatte. Fehlen durften natürlich auch nicht einige unterhaltsame Video-Rückblicke auf die Schul- und Klassenfahrten der vergangenen Monate. So hatten die Sechstklässler etwa die Nordseeküste besucht – Kutterfahrt nach Langeoog inklusive. Weitere 40 Teamschüler hatten im Winter das erste Mal ihr Talent im Skifahren ausprobiert. Urkunden und T-Shirts gab es zum Abschluss schließlich für die neuen Sporthelfer der Schule, die sich in mehreren Workshops samt Erste-Hilfe-Kurs auf ihre künftigen Aufgaben vorbereitet hatten.

Anja Sachsenhausen dankte vor allem den Lehrerinnen Manuela Wollny-Schwarz und Dorothea Kozjan, die das Programm des Nachmittages maßgeblich vorbereitet hatten, sowie den Schülern, die ihre Aufgaben auf der Bühne samt Musik und Tanz souverän gemeistert haben. „Die Ergebnisse stehen nicht unbedingt im Vordergrund“, betonte Sachsenhausen. Viel wichtiger sei es, zu lernen, sich selbst und seine Arbeit ansprechend zu präsentieren.

Für den gemütlichen Ausklang hatte der Förderverein mit Gegrilltem und kühlen Getränken gesorgt.