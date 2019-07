Zeit für neue Herausforderungen

Die letzten zwei Arbeitswochen liegen vor ihr. Nach zehn Jahren verlässt Wirtschaftsförderin Ute Homann die Drensteinfurter Verwaltung, um sich bei der Stadt Osnabrück einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen. Dort wird sie im Team „Strategische Stadtentwicklung“ für regionale Kooperationen zuständig sein. „Dafür lerne ich gerade sogar Niederländisch“, erzählt sie.

Mit 52 habe sie ein Alter erreicht, bei dem es quasi heiße: jetzt oder nie. „Und ich hatte einfach große Lust, noch einmal etwas Neues zu machen.“ Wobei: Nicht nur die familiäre Arbeitsatmosphäre innerhalb des Rathauses wird ihr fehlen. „Ich habe in meiner Zeit hier viele nette Menschen kennengelernt und tolle Begegnungen gehabt“, blickt die Münsteranerin zurück, die auch weiterhin in der Domstadt wohnen bleiben will.

In Drensteinfurt lag ihr insbesondere der Einzelhandel am Herzen. „Es gibt hier in der Innenstadt sehr aktive Kaufleute.“ Gemeinsam mit der IG Werbung hat sie Projekte wie beispielsweise die Schaufensteraktionen, den „Stewwert-Taler“ und gerade erst die Ausstellung „Kleinstadtmenschen“ umgesetzt. Den „Kultursommer“ konnte sie zusammen mit Kulturamtsleiter Gregor Stiefel als feste Marke in der Stadt etablieren. Auch, dass Drensteinfurt als erste Stadt im Kreis Warendorf ein Glasfasernetz bekommen habe, zählt sie – trotz einiger Probleme beim Ausbau – zu den Erfolgen. „Gerade im Gewerbegebiet ist diese Technik ein echter Standortfaktor.“

Natürlich habe es auch schwierige Zeiten gegeben. Die Insolvenz der Schlecker-Märkte 2012 fällt ihr da ein. „Plötzlich gab es in der Innenstadt zwei große Leerstände.“ Es sei erfreulich gewesen, dass es gelungen sei, diese Lücken zu schließen. Alles andere wäre eine „Katastrophe für den Einzelhandel“ gewesen. Auch die nahtlose Ansiedlung von „Cruse Fashion“ in den Räumen des früheren Modehauses Bennemann bezeichnet sie als „echten Glücksgriff“.

Und trotzdem: Weiterhin stehen mehrere Ladenlokale in zentraler Lage leer. „Das ist leider ein Problem, das viele Kommunen unserer Größenordnung haben“, weiß Ute Homann von diversen Besuchen in umliegenden Städten. „Die Einzelhändler müssen über Service, Nischenprodukte und besondere Angebote punkten, kommen um das Thema Onlinehandel aber trotzdem nicht herum“, so die Fachfrau. Dass man von ihrer Tätigkeit in der Öffentlichkeit oft nur die Spitze des Eisbergs sieht, aber nicht, wie viel Arbeit eigentlich im Hintergrund geleistet wird, damit hat sich Ute Homann oft auseinander setzen müssen. „Wie viele Klinken Riccardo Magistro vom Citymanagement und ich zum Beispiel für die kurzzeitige Vermietung des Ladenlokals am Westwall geputzt haben . . .“ Sie wünscht sowohl den Einwohnern als auch den Kaufleuten, dass diese sich trotz der langen Durststrecke auf den bald komplett neu gestalteten Marktplatz freuen.

Einen Nachfolger für Ute Homann gibt es aktuell noch nicht. Die Stelle ist erst seit wenigen Tagen ausgeschrieben. Homanns Aufgaben werden in der Zwischenzeit auf mehrere Schultern in der Verwaltung verteilt.

Durch den Wechsel sieht die 52-Jährige auch die Chance, neue Ideen und frischen Wind in den Bereich Wirtschaftsförderung hineinzubringen. Ute Homanns letzter Arbeitstag ist am 19. Juli. „Bis dahin steht meine Tür wie gewohnt für alle Menschen offen.“