Ein Ort zum Wohlfühlen

Es war der allererste Frühschoppen der Schützengilde, den Torsten Sandkühler miterlebte. Dabei hatte er im vergangenen Sommer die Königswürde im Davertdorf errungen. Doch der da gerade frisch Zugezogene wollte nicht gleich einen seiner ersten Arbeitstage in der neuen Firma verpassen – und fehlte deshalb an diesem Schützenfest-Vormittag.

Nicht so jetzt am Montag, als er und seine Königin Tabea zum Ende ihres Regentenjahres die vielen Präsente und Glückwünsche von Vorstand, Gastvereinen, Stadt und Kirchengemeinde entgegennahmen. „Wir haben in diesem Jahr viele Freunde und Vertrauen gewonnen. Das macht uns sehr glücklich“, dankte der König – traditionell werden sein Nachfolger Ferdi Witte und Doris Droste erst am Montagabend proklamiert – seinen „Untertanen“. Tabea Sandkühler ergänzte: „Ein dickes Dankeschön an unseren Hofstaat, in dem viele unserer direkten Nachbarn sind. Wir kannten uns damals fast noch gar nicht, und trotzdem habt ihr uns gleich unterstützt. Da wusste ich: Hier in Rinkerode kann man sich echt wohlfühlen. Die gelebte Gemeinschaft zeichnet diesen Ort aus.“

Das Zusammengehörigkeitsgefühl hob auch Vereinsvorsitzender Thomas Watermann in seiner Begrüßung hervor. „Es ist nun der dritte Tag in Folge, dass das Festzelt voll ist. Und unser Verein wächst stetig – wo gibt es das schon. Vielen Dank, Rinkerode!“ Donnernder Applaus war die Reaktion der Besucher. In seinen Dank schloss Watermann unter anderem die örtlichen Musikzüge, die Familie Diekmann, auf deren Hof das Schützenfest seit nunmehr 57 Jahren gefeiert wird, die vielen Helfer hinter den Kulissen sowie die Rinkeroder Firmen ein, „die alle hinter uns stehen. Ohne euch wäre eine solche Veranstaltung gar nicht möglich“, betonte Watermann.

Ehrung langjähriger Mitglieder

Neben den Gruß- und Dankesworten standen auch viele langjährige Mitglieder, die vom Vorsitzenden, seinem Stellvertreter Franz-Josef Dinter und Generaloberst Christian Ueding ausgezeichnet wurden, im Mittelpunkt. Keine Ehrennadel, sondern einen handgefertigten Holzteller für sage und schreibe 70 Jahre Mitgliedschaft in der Schützengilde erhielt Anton Päuler, der gestern allerdings nicht persönlich anwesend war.

Für Auflockerung zwischen den einzelnen Programmpunkten sorgte das Kolping-Blasorchester. Und auch, als der offizielle Teil am Mittag schließlich beendet war, durfte zur Musik noch weitergefeiert werden.