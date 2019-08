Beliebte Klassiker und neue Ideen

Das umfangreiche Programm haben Organisatoren, Sponsoren und Beteiligte gestern vorgestellt. Mittlerweile habe man eine Form gefunden, in der die Veranstaltungsreihe gut funktioniere, erklärte Kulturamtsleiter Gregor Stiefel . Will heißen: Der Kultursommer findet alle zwei Jahre statt, die rund 15 Veranstaltungen erstrecken sich über einen Zeitraum von etwa einem Monat, und viele Bürger bringen sich in die Programmgestaltung ein. Traditionell endet der Kultursommer mit dem Blumen- und Gartenmarkt am 15. September, der zugleich ein verkaufsoffener Sonntag ist.

Viel Arbeit sei im Vorfeld in die Planung und Organisation gesteckt worden, würdigte Bürgermeister Carsten Grawunder das Engagement von Haupt- und Ehrenamtlichen. „Es wurden Ideen ausgetauscht, wieder verworfen und neu gedacht.“ Herausgekommen sei ein Programm, mit dem man durchaus auch Interessierte aus dem Umland erreichen könne. Denn Events wie das Open-Air-Kino, das erstmals im Rahmen der „FilmSchauPlätze NRW“ stattfindet, das Klassikkonzert vor der beeindruckenden Kulisse von Haus Steinfurt oder auch der Auftritt der WDR-Big-Band, den die örtliche Feuerwehr gewonnen hat, haben Strahlkraft auch über die Drensteinfurter Stadtgrenzen hinaus.

Doch den Kultursommer machen neben den großen Highlights eben auch die kleineren, gemütlichen Aktionen aus, die von den hiesigen Aktiven beigesteuert werden. Mit zwei „Bistrokonzerten“ soll auch in Stewwert etabliert werden, was andernorts, beispielsweise mit „Ascheberg trifft sich“, schon bestens funktioniert: Man kommt nach der Arbeit draußen zusammen, auf ein Glas Wein oder Bier, bei einer Grillwurst und Musik. Geselligkeit und gute Stimmung sind das Ziel. Stiefel hofft, dass aus den vorerst zwei in Zukunft deutlich mehr Termine werden.

Mitmachen und gewinnen

Ein Novum beim diesjährigen Kultursommer ist eine dauerhafte Aktion, die auf einer Idee des Heimatvereins fußt. Die Rätselrallye mit dem Titel „Was Häuser uns erzählen“ läuft die ganzen vier Wochen über. Jeder kann mitmachen, und es gibt etwas zu gewinnen.

Eine Veranstaltung der Reihe findet überdies in Rinkerode statt. Die Kölner Folk-Band „Her Majesty Calling“ kommt auf Initiative von Musikfreund Uwe Herfurth in die Alte Dorfschänke. Denn weil die eigentlich ins Auge gefasste Folk-Live-Reihe der Stadt für die nächste Spielzeit bereits durchgeplant ist, musste ein anderer Rahmen gefunden werden. Der Kultursommer war die Lösung.

Und der sei, das betonten Grawunder und Stiefel, nur durch die Unterstützung der beiden Hauptsponsoren, der Sparkasse Münsterland-Ost und der Firma Gelsenwasser, in dieser Weise durchführbar. Denn wie immer können alle Veranstaltungen kostenfrei besucht werden. Um Spenden wird allerdings gebeten. Bei jedem Termin werden entsprechende Boxen aufgestellt.

Der Flyer mit allen Terminen wird in der kommenden Woche über die Dreingau Zeitung an alle Haushalte verteilt, überall in Drensteinfurt ausgelegt und ist auch auf der Homepage der Stadt zu finden.