Ein besonderes Kunst-Projekt hat die Lambertusschule im vergangenen Schuljahr umgesetzt. Anlässlich des 60. Geburtstags des bekannten Künstlers Keith Haring sind, angelehnt an dessen typischen Malstil, bunte Figuren entstanden, die nun den Schulhof schmücken.

Immer montags haben die teilnehmenden Kinder ein Halbjahr lang daran gearbeitet. Zu Beginn haben sie den Künstler, seine Biografie und einige seiner Werke kennengelernt. Anschließend machten sie sich daran, das Zeichnen der bewegten Strichmännchen zu üben. Allerhand Tipps und Tricks wurden ihnen dafür von der Leiterin der Kunst-AG, Nicole Kühne, mit auf den Weg gegeben. Dann galt es, bei einer Begehung des Schulgeländes geeignete Orte zu finden, an denen die fertigen Figuren am Ende aufgestellt werden sollten.

Für diese standen die Schüler dann auch noch selbst Modell. In verschiedenen Posen stellten sie sich auf, ihre Umrisse wurden auf einer großformatigen Tapete festgehalten und mit Wachsmalstiften koloriert.

Aus Porenbeton wurden anschließend die Figuren gebaut. Dafür mussten die Schüler den Werkstoff und seine besonderen Eigenschaften zunächst kennenlernen. Auch in der Handhabung der nötigen Werkzeuge und in Fragen der Sicherheit wurden sie ausführlich geschult, bevor sie sich endlich ans Werk machen durften.

Mit Feile und Säge

Schutzbrille und Staubschutzmaske aufgesetzt und Handschuhe angezogen: Mit Feile und Säge wurden die gezeichneten Schüler-Umrisse auf das Porenbeton übertragen. Zunächst in grober Form, dann immer feiner und detaillierter. Mit Schleifpapier wurde den Skulpturen der letzte Schliff verpasst, bevor die Kinder ihnen mit Pinsel und Acryllack zu Leibe rückten. Schließlich sollten die Figuren – ganz nach ihren Vorbildern – am Ende in knalligen Farben erstrahlen. Dann mussten sie nur noch an ihren endgültigen Standorten auf dem Schulhof fest verschraubt werden.

Wie es sich für echte Künstler gehört, hatte die Schule auch eine kleine Vernissage organisiert – bei der Kinder, Lehrer und Gäste mit (Kinder-)Sekt auf das gelungene Projekt anstießen.