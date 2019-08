Heinz-Josef Voß ist tot. Nach kurzer, schwerer Krankheit ist der geschätzte CDU-Politiker am Montag im Alter von nur 66 Jahren gestorben. Er hinterlässt seine Ehefrau, zwei Kinder und vier Enkel.

Voß wurde am 2. Juli 1953 in Drensteinfurt geboren. Nach dem Jura-Studium war er als Hauptgeschäftsführer der Landwirtschaftlichen Sozialversicherung NRW tätig. Daneben engagierte er sich in hohem Maße sowohl in der Kommunalpolitik als auch im hiesigen Vereinswesen. Von 2004 bis 2011 war Voß Vorsitzender der Bauernschützen „St. Michael“. Insgesamt war er 22 Jahre lang im Vorstand aktiv, dafür wurde er 2011 mit dem großen Verdienstorden des Vereins ausgezeichnet.

Dem Stadtrat gehörte Voß seit der Kommunalwahl 1994 an, war seitdem immer direkt gewählter Kandidat seines Wahlkreises. Seit 1999 hat Voß dem Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Umwelt vorgestanden. Seine durchgreifende Art, aber auch sein Wille, zwischen gegensätzlichen Positionen zu vermitteln, haben ihm in dieser Zeit viel Anerkennung eingebracht. Im Wasser- und Bodenverband war er in jüngster Vergangenheit sehr um die Renaturierung der Werse bemüht. „Da verlieren wir einen großen Fürsprecher unserer Idee“, sagt der CDU-Fraktionsvorsitzende Heinz Töns. In seiner Politiker-Laufbahn habe Voß an rund 250 Fraktionssitzungen teilgenommen. „Er hat unsere Politik geprägt und viel für die Entwicklung unserer Stadt getan“, so Töns.

„Ich bedauere es außerordentlich, dass ein Mensch von uns gegangen ist, der sich in so hohem Maße gesellschaftlich eingebracht hat“, zeigt sich der stellvertretende Bürgermeister Josef Waldmann tief bestürzt von Voß‘ Tod. Innerhalb der CDU-Fraktion sei dieser als kompetenter Politiker hoch geschätzt gewesen.

Das Requiem ist am Freitag, 20. September, um 10 Uhr in der Pfarrkirche St. Regina. Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis statt.