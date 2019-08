Ein Großteil der Fläche ist schon gepflastert. Und auch die Arbeiten am neuen Wasserspiel schreiten sichtbar voran. Dennoch müssen sich die Anlieger und Besucher der Innenstadt ab Montag noch einmal auf deutliche Einschränkungen einstellen.

Für mehrere Wochen wird die Zufahrt über die Münster- sowie über die Mühlenstraße zum Marktplatz nicht möglich sein. Darüber informierten Jan Schwering , Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters, sowie Hans-Ulrich Herding vom Bau- und Martin Brinkötter vom Ordnungsamt . In der nun beginnenden dritten Bauphase wird nämlich der „kleine Markt“ ausgeschachtet, mit Beton verfüllt und anschließend gepflastert. Und das geht nicht ohne eine Vollsperrung dieses Bereichs.

Wer aus der Stadt raus will, der kann die Ausfahrt über die Wagenfeld- und die Hammer Straße nutzen, die ab sofort wieder freigegeben ist. Da es sich bei Erstgenannter jedoch um eine Einbahnstraße handelt, wird der Verkehr, der in die Stadt hinein will, etwa zur Kirche oder zum Rathaus, weiträumig über die Josef- und die Bahnhofstraße umgeleitet.

Noch etwas ist ab sofort anders – oder besser gesagt, wieder so wie früher: In die Kurze Straße darf nur noch aus Richtung Mühlenstraße kommend hineingefahren werden. Die für die zweite Bauphase geänderte, umgekehrte Einbahnstraßenregelung ist aufgehoben.

Parken auf dem Marktplatz

Eine gute Nachricht gibt es auch: Die Arbeiten am südlichen Marktplatz sind schon so weit fortgeschritten, dass am Montag die Baken entfernt werden und das Parken auf den neu angelegten Stellflächen vor dem Ärztehaus möglich ist. Die Geschäfte rund um den Marktplatz bleiben für Fußgänger weiterhin erreichbar. Radfahrer müssen notfalls absteigen und schieben.

Im Zuge dessen wies Martin Brinkötter noch darauf hin, dass in der gesamten Innenstadt die Zwei-Stunden-Parkregelung gilt.

Eigentlich sollten die Bauarbeiten am Marktplatz bereits im September abgeschlossen werden. Doch unerwartete Mehrarbeiten zu Beginn haben zu Verzögerungen geführt. Läuft nun alles nach Plan, soll der Marktplatz Ende Oktober in neuem Glanz erstrahlen.