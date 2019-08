Alfred Haase , CDU-Urgestein und Ehrenringträger der Stadt Drensteinfurt, ist am Freitag im Alter von 91 Jahren gestorben. Haase war von 1961 bis 1999 Ratsmitglied für die Christdemokraten und viele Jahre Vorsitzender der CDU-Ortsunion Walstedde.

Alfred Haase wurde am 10. Oktober 1928 in Ameke geboren. Aus seiner Ehe mit Maria Haase gingen drei Kinder hervor. Anfang der 1960-er Jahre begann Haases Karriere in der Kommunalpolitik. Am 17. März 1961 trat er der Partei bei. Von 1988 bis 2001 war er Vorsitzender der Ortsunion Walstedde, im Anschluss wurde er zu deren Ehrenvorsitzendem ernannt. Auch um die älteren Mitbürger hat Alfred Haase sich verdient gemacht, als er vor 25 Jahren erst die Senioren-Union auf Kreisebene und im Jahr 2000 dann die in Drensteinfurt mitbegründete. 16 Jahre lang war er ihr stellvertretender Vorsitzender. 2011 wurde Alfred Haase für seine 50-jährige Treue zur CDU geehrt. Am 7. Mai 1986 wurde ihm der Ehrenring der Stadt Drensteinfurt verliehen.

„Mit dem Tod ihres Ehrenvorsitzenden Alfred Haase verliert die Ortsunion Walstedde ein politisches Urgestein“, teilt die Ortsunion mit. In den 43 Jahren seiner politischen Arbeit sei er in den Sitzungen des Rates, der Ausschüsse, der Fraktion und der unterschiedlichen kommunalen Institutionen immer kompetent und präsent gewesen. Als selbstständiger Ingenieur für Vermessungstechnik sei sein Rat als Fachmann vor allem im Bau- und Planungsausschuss gefragt gewesen.

Mit Wissen und Humor

„In vielen politischen Debatten hat er unterschiedliche Standpunkte erkannt und oft mit seinem Wissen und seinem tiefsinnigen Humor zu einem Kompromiss zusammengeführt. Er hat sich mit seinem Einsatz um Drensteinfurt, Rinkerode und Walstedde verdient gemacht. Sein Augenmerk galt aber stets auch seinem Heimatdorf Ameke“, heißt es in dem Nachruf der CDU.

Auch der Vorsitzende der Senioren-Union, Josef Waldmann, äußert sich zu Haases Tod: „Er war ein engagierter Politiker und hat sich maßgeblich für die Interessen der Senioren-Union eingesetzt.“

Die Beisetzung ist am Samstag, 24. August, um 10 Uhr auf dem Walstedder Friedhof. Anschließend findet das Requiem in der Kapelle St. Georg in Ameke statt.