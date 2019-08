Unerwartetes hinter dem Holztor

Fast jeder Drensteinfurter dürfte schon einmal an dem doppelflügeligen Holztor in der Mühlenstraße vorbeigegangen sein. Was sich jedoch dahinter verbirgt, das wissen wohl nur die wenigsten. Der kleine, aber feine Innenhof wird zum „Drensteinfurter Kultursommer“ aus seinem Dornröschenschlaf erweckt und an zwei Terminen mit Kunst, Musik und Kulinarik in einen atmosphärischen Treffpunkt verwandelt.

Die Idee dazu hatte Luise Richard , die in dem Gebäude seit einiger Zeit die Galerie „m8“ betreibt. Dort gibt es Handgemachtes, fast ausschließlich Unikate, Kunst und viele schöne Dinge zum Dekorieren und Verschenken. Eine Vernissage schwebte der freien Journalistin schon länger vor. Im Rahmen des Kultursommers kann sie diese nun verwirklichen. Und bezieht dafür nicht nur die Räume mit ein, deren Charme insbesondere in den teils historischen Möbeln und in dem blau gefliesten Flur mit der schmucken Holztreppe besteht. Denn eben auch der Innenhof, der sonst in erster Linie ein Abstellplatz für Mülltonnen ist, soll in frischem Glanz erstrahlen.

Weil die Galeristin die Kunstwerke nicht einfach an die umgebenden Hauswände nageln kann, hat sie sich etwas Pfiffiges einfallen lassen. Alte Stalltüren – Richard ist auf einem Bauernhof im Sauerland aufgewachsen – dienen als mobile Stellwände. Milchkannen, Sonnenblumen, Staffeleien und farbenfrohe Tisch-Stuhl-Kombinationen sorgen für Gemütlichkeit.

Heimisches und Werke aus Kuba

Fehlen noch die „Hauptdarsteller“: die Kunstwerke. Der Stil ist gemischt und vielfältig. Zu sehen sind Aquarelle, Ölmalerei, Zeichnungen und Fotografien. Neben heimischen Künstlern wie Gabriele Bierschenk, Rosy und Franz-Josef Bregenhorn, Manfred Blanke, Mona Malek, Sabine Besemann und Vera Aldeek werden Werke von Irmgard Schneidereit (Münster) und Elisabeth Leifeld (Altenberge) sowie Kunst aus Kuba und Schweden ausgestellt. Luise Richard hat überdies eigene Fotografien beigesteuert.

Die Veranstaltung „Unerwartet – Kunst und Musik im Innenhof“ beginnt am Freitag, 23. August, um 18.30 Uhr. Die musikalische Untermalung übernehmen Peter Faiß und Sigrid Eckey mit jazzigen Klängen. Pavillons und Sonnensegel sollen dafür sorgen, dass die Vernissage bei jedem Wetter stattfinden kann. Und weil zu einem gelungenen „After-Work“-Event auch die passenden Getränke nicht fehlen dürfen, bietet Luise Richard erneut etwas Besonderes an: etwa das Detmolder Thusnelda-Bier der Brauerei Strate und auch einen „Bier-Secco“.

Zum Blumen- und Gartenmarkt

Zum zweiten Mal öffnen sich die Tore zum Innenhof dann anlässlich des Blumen- und Gartenmarktes am Sonntag, 15. September, von 11 bis 18 Uhr. Zum Ende des Kultursommers findet dort unter dem Motto „Skulptur pur“ eine Ausstellung statt. Gezeigt werden Arbeiten aus Holz, Metall und Stein von Hajo Tillmann und Marlies Scharmann aus Drensteinfurt sowie von Hubert Romeyke (Werl), Dr. Jürgen Mohr (Dortmund) und Silvia Franke (Hannover).

„ Die Menschen sollen zusammenkommen, gucken, sich unterhalten und die Atmosphäre einfach auf sich wirken lassen. Die Menschen sollen zusammenkommen, gucken, sich unterhalten und die Atmosphäre einfach auf sich wirken lassen. “ Galeristin Luise Richard

Ein kleines Café mit selbst gebackenen Köstlichkeiten lädt zum Verweilen ein. Da die Innenstadt für den verkaufsoffenen Sonntag gesperrt wird, will Luise Richard die Ausstellung bis auf die Mühlenstraße ausdehnen und Stehtische aufstellen. Denn für beide Termine gilt: „Die Menschen sollen hier zusammenkommen, gucken, sich unterhalten und die Atmosphäre einfach auf sich wirken lassen“, sagt Luise Richard.

► Die Galerie „m8“, Mühlenstraße 8, hat freitags von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr sowie nach Vereinbarung unter Tel. 0 25 08 / 99 37 34 geöffnet.