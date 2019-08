Weil die Bukowski-Geschwister im Hallenbad ein Kleinkind vor dem Ertrinken gerettet haben, sind sie ein paar Tage lang berühmt. Doch toller als der Ruhm ist die Karte fürs Freibad, die sie für ihre Heldentat bekommen: freier Eintritt in einem Sommer, der für alle ein besonderer wird. „Wie der Sommer im Schwimmbad die Bukowski-Kinder wachsen lässt, wie sie – nicht nur im Schwimmbecken – kühn an ihre Grenzen gehen und tollkühn über diese hinaus, erzählt Will Gmehling mit Humor und viel Gefühl. Und immer durchweht seine Geschichte dieser beglückende Duft von Wasser auf heißen Steinen, Chlor und Pommes mit Mayo . . .“, heißt es in der Ankündigung der Stadt.

Will Gmehling wurde 1957 geboren und hat zwei Kinder. Viele Jahre hat er Bilder für Erwachsene gemalt, bis er auf die Idee kam, Bücher für Kinder zu schreiben. Gmehling wohnt mit seinem Sohn direkt am Wasser, mitten in Bremen. „In dieser alten, vom Meerwind gut durchlüfteten Stadt erfindet er Geschichten. Die besten Ideen kommen ihm meistens, wenn er gerade im Schwimmbad ist“, heißt es weiter. Aus diesen Geschichten sind mittlerweile mehr als ein Dutzend, mit Bildern verschiedener Illustratoren versehene Kinder- und Jugendbücher entstanden, die auch schon in viele Sprachen übersetzt wurden.

Die „Bücherecke“ wird die Lesung mit einem Büchertisch ergänzen. Gerne wird der Autor seine Bücher nach der Lesung signieren. Die Lesung findet auch bei Regen im Erlbad statt. Der Eintritt ist wie bei allen Kultursommer-Veranstaltungen frei. Es besteht aber die Möglichkeit, die Reihe vor Ort mit einer Spende zu unterstützen.