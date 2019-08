Mit den Feierlichkeiten der Junggesellen ist die Schützenfest-Saison in Drensteinfurt und Umgebung zu Ende gegangen – zumindest für die Erwachsenen. Denn nun ist mit dem Kinderschützenfest der Bruderschaft „St. Georg“ Mersch-Ameke noch der Nachwuchs an der Reihe.

Und damit die Rahmenbedingungen nahezu identisch mit denen der „Großen“ sind, wurde am Donnerstag auf dem Hof Rubbert in Mersch der Vogel getauft. In diesem Jahr gilt es, der „Schmiedenkrähe aus dem Osnabrücker Land“ den Garaus zu machen. Dem hölzernen Federvieh, das von Detlef Pollmüller erbaut worden ist, geht es dann am Sonntag, 1. September, auf dem Hof Rubbert an den Kragen.

Nach dem Antreten um 11.30 Uhr mit dem noch regierenden Königspaar Cord Geisler und Emmelie Meier geht es zum Schützenplatz. Ab 12 Uhr beginnt das Vogelschießen. Nach der Proklamation, die gegen 14 Uhr stattfinden soll, beginnt ab 15 Uhr der große Aktionsnachmittag. Neben dem Verkauf von Losen, einem Wettbewerb im Armbrustschießen, dem Besuch von Ballon-Clown „Balloni“ und vielen weiteren Spielen ist natürlich auch für die Verpflegung der Besucher bestens gesorgt. Die musikalische Unterhaltung übernimmt der Spielmannszugs Walstedde.