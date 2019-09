Frau bei Autounfall auf der B 58 gestorben

Ein schlimmer Unfall hat sich in der Nacht zum Sonntag auf der Bundesstraße 58 bei Drensteinfurt ereignet. Dabei erlitt eine Person tödliche Verletzungen. Drei weitere Menschen kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Der Unfallfahrer stand laut Polizei unter Drogeneinfluss.

Der 21-Jährige aus Hamm war am frühen Sonntagmorgen gegen 0.45 Uhr mit einem VW Passat auf der B 58 in Richtung Ascheberg unterwegs. Zeitgleich befuhr eine 26-jährige Münsteranerin die Sendenhorster Straße, und wollte nach links auf die B 58 in Richtung Ascheberg abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Renault der Münsteranerin wurde in den Graben geschleudert.

Das Auto des 21-Jährigen geriet in Brand. Er konnte sich selbst befreien, wurde aber schwer verletzt. Die drei Personen im Wagen der 26-Jährigen wurden eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr aus dem Wrack geholt werden, heißt es im Bericht der Polizei. Die 26-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Ihre 24-jährige Beifahrerin aus Gronau und eine auf der Rückbank sitzende 24-Jährige aus Altenberge wurden lebensgefährlich verletzt. Alle Personen wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die 24-Jährige aus Altenberge erlag dort ihren Verletzungen, so die Polizei.

Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem 21-jährigen Hammer Drogenmissbrauch festgestellt. Die Entnahme einer Blutprobe und die Beschlagnahme seines Führerscheins wurden angeordnet. Beschlagnahmt wurden ebenfalls die unfallbeteiligten Fahrzeuge. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Münster wurde ein Sachverständiger zur gutachterlichen Bewertung des Unfallgeschehens hinzugezogen.

Der Bereich der Unfallstelle wurde gesperrt. Die Beweissicherungsmaßnahmen sind am frühen Sonntagvormittag fortgesetzt worden und mittlerweile abgeschlossen. Derzeit laufen die Reinigungsarbeiten der Fahrbahn. Erst danach kann die Sperrung aufgehoben werden. Wann genau, konnte die Polizei noch nicht genau sagen.