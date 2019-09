Interaktives Theater für Kinder

Drei Mal Kindertheater im Lambertusdorf, drei Mal ein intensives Erlebnis zum Anfassen für den Nachwuchs – und das schon in der kommenden Woche. Denn am 12., 13. und am 15. September gastiert die „Spielzeit Münsterland“, eine im Jahr 2013 ins Leben gerufene Projektgruppe, mit mehreren Vorstellungen in der Kulturscheune.

Neben zwei Aufführungen für die rund 160 Mädchen und Jungen der örtlichen Grundschule unter der Woche findet am Sonntag zudem eine Vorstellung für die ganze Familie statt.

„Wir wollen Kindertheater ins Münsterland bringen – und das vor allem in Orte, wo es so etwas bisher noch nicht gibt“, erklärte Christoph Bäumer beim Ortstermin am Mittwochvormittag. Er leitet gemeinsam mit seiner Frau Ingrid Lastring das Theater „Don Kidschote“ und freut sich, für die „Spielzeit Münsterland“ mit der Kulturscheune nach Sendenhorst, Lüdinghausen, Albachten, Ostbevern, Kattenvenne, Saerbeck, Vreden, Nottuln, Velen und Altenberge nun eine elfte Spielstätte gefunden zu haben. „Wir würden das auch gerne längerfristig hier etablieren“, so Bäumer. „Uns ist wichtig, dass Begeisterung da ist, und das war hier von Anfang so.“

Zwei Kooperationspartner

Die örtlichen Kooperationspartner – die Grundschule und der Kulturverein – begrüßten diese Nachhaltigkeit ausdrücklich. „Ich finde das ganz fantastisch. Die Kontinuität ist für uns von besonderer Bedeutung“, sagte Schulleiterin Birgitta von Rosenstiel. Rudi Marhold, Vorsitzender des Vereins „Kulturscheune Walstedde“, ergänzte, dass sich die Scheune für das Kindertheater bestens anbiete. „So etwas steht Walstedde gut zu Gesicht, weil das Theater ein ganz anderes Medium als etwa das Fernsehen ist.“

In die gleiche Kerbe schlug auch Bäumer: „Die Kinder sind interaktiv dabei, gehen emotional mit und können, wenn wir vor kleineren Gruppen spielen, auch immer einen Blick hinter die Kulissen werfen oder unseren Techniker mit Fragen löchern.“ Das sei ein Erlebnis zum Anfassen in liebevoll gestalteter Umgebung. Denn die „Spielzeit Münsterland“ bringt alles, was für die Aufführungen benötigt wird, in die Spielstätten mit.

Märchenhafte Geschichten

Im Lambertusdorf starten die „lebendigen Theatertage“ am Donnerstag, 12. September, um 10.15 Uhr. „Geschichten mit Soße und Nudelmütze“, dargeboten vom Theater „Fetter Fisch“, stehen dann für die Schüler aus dem dritten und vierten Jahrgang auf dem Programm. „Die Kinder erwartet eine wilde Odyssee durch die Märchen- und Geschichtenwelten vergangener und heutiger Zeiten“, kündigte Bäumer an. Einen Tag später ist das Theater „Don Kidschote“, ebenfalls um 10.15 Uhr, mit dem Stück „Babilu und die Buchstabenbande“ vor Ort. Die Erst- und Zweitklässler dürfen sich auf eine märchenhafte Geschichte um Ausgrenzung, Zusammenhalt und ein friedliches Miteinander freuen.

Den Abschluss bildet die Familienvorstellung „Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat“ am Sonntag, 15. September, um 16 Uhr. Aufgeführt wird das Stück, das sich an Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren und deren Familien richtet, vom „Krokodil Theater“ aus Tecklenburg. Der Eintritt kostet pro Person vier Euro. „Es gibt keinen Vorverkauf, nur eine Tageskasse“, informierte Bäumer.