Die Motivation sei in diesem Jahr besonders hoch gewesen, meinte Schulleiterin Anja Sachsenhausen. Woran das gelegen habe, wisse sie eigentlich gar nicht so genau. Vielleicht daran, dass im Vorfeld des alljährlichen Sponsorenlaufs der Teamschule besonders intensiv thematisiert worden sei, dass das erlaufene Geld am Ende für einen guten Zweck bestimmt ist. Oder aber, so ergänzte Heike Kettner vom Verein „Drensteinfurter Sonnenstrahl“, die Schulgemeinschaft habe sich mittlerweile einfach gefunden.

Ganz egal, was nun der Auslöser dafür gewesen ist, dass die rund 400 Schüler kurz vor den Sommerferien Runde um Runde – 15 hat der Spitzenreiter geschafft – im Schlosspark gedreht haben, das Ergebnis kann sich sehen lassen: Insgesamt 4067,50 Euro sind zusammengekommen – dank der vielen „Sponsoren“ wie Familienmitgliedern und Freunden, die den Teamschülern im Vorfeld Geld für jede gelaufene Runde zugesichert hatten.

Dann hatte an diesem letzten Donnerstag vor den großen Ferien auch noch das Wetter mitgespielt. „Es sind 24 Kisten Wasser weggegangen. Und so viele Apfelschnitze – wir kamen mit dem Schneiden gar nicht hinterher“, meinte Heike Kettner schmunzelnd, die aus eben diesem Umstand heraus aber sogleich wieder ein neues Projekt aus dem Boden gestampft hat.

„Apfeltag“ im Herbst

Und dafür soll auch ein Teil der Spende verwendet werden, die Kettner gestern entgegennehmen durfte. 1800 Euro aus dem Sponsorenlauf-Erlös gingen nämlich an den „Sonnenstrahl“. Der will damit zum einen Teamcoachings für seine jugendlichen Helfer finanzieren. Zum anderen soll es im Herbst einen „Apfeltag“ geben. Rewe Frenster ist als Sponsor mit im Boot. An allen Schulweg-Kreuzungen sollen einen Morgen lang Äpfel an die Kinder und Jugendlichen verteilt werden.

Über ebenfalls 1800 Euro freute sich Elke Ackermann vom Förderverein der Teamschule. Das Geld solle in jedem Fall in die Schule zurückfließen, sagte sie. Wofür genau es verwendet werde, müsse man noch entscheiden. Anja Sachsenhausen hatte gleich eine Idee: Im Rahmen eines Geschichtsprojektes will die Schule eine Reise nach Weimar unternehmen, bei der auch das KZ Buchenwald besucht werden soll. „Gerade in der aktuellen Zeit eine wichtige Sache“, so die Rektorin.

Die restlichen gut 400 Euro aus dem Erlös gehen an den schuleigenen Leseclub „Ratze-Club“. Welche Medien von der Summe angeschafft werden, das wird innerhalb der Schülervertretung (SV) beschlossen.