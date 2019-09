Das Raumkonzept steht. Fehlt also nur noch das Verkehrskonzept, bis der Bauantrag für die künftige Sport-Kindertagesstätte von Walstedder Fortuna und Elterninitiative St. Georg, die am Böcken entstehen soll, endlich gestellt werden kann. Am Montag wird sich der Bauausschuss um 17 Uhr in der Alten Post mit dem Thema beschäftigten

Wie Bauamtsleiter Christoph Britten in der Vorlage zur Sitzung erläuterte, hatten Schulleitung, Feuerwehr und Anlieger Bedenken bezüglich des zu erwartenden Verkehrsaufkommen geäußert. Und da die Erschließung ein zentraler Punkt im Planungs- und Genehmigungsverfahren ist, habe die Verwaltung zwischenzeitlich ein Verkehrsplanungsbüro mit einer Bestandsanalyse beauftragt, deren Ergebnisse am Montag vorgestellt werden sollen. Auf Grundlage der Zahlen wurde zudem ein neues Konzept erstellt. „Ziel der Überlegungen war es, eine leistungsstarke Erschließung zu gewährleisten und gleichzeitig den Flächenverbrauch und die Neuversiegelung auf ein Minimum zu beschränken“, erläutert Britten die besondere Herausforderung. „Einen wichtigen Punkt spielt auch die Anlieferung der Schulkinder mit Schulbussen. Diese Situation ist heute im Bestand nicht optimal gelöst, da der Platz vor der Schule keine ausreichende Fläche zum Halten und Wenden bietet. Auch hier soll das neue Konzept eine Verbesserung bringen“, so der Bauamtsleiter.

► Die Details der Verkehrsplanung für die Sport-Kita wird das Planungsbüro NTS während der Sitzung am Montag der vorstellen.