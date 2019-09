Eigentlich sollten die Straßensanierungen in Ossenbeck sowie am Göttendorfer Weg in Rinkerode längst laufen. Das tun sie allerdings nicht. Aus Rücksicht auf die Anlieger, denn angesichts der angestrebten Reformen zur Zahlung der Straßenbaubeiträgen hatte die Verwaltung die Ausbaupläne bereits Anfang des Jahres auf Eis gelegt. Nun wird die Zwangspause noch einmal verlängert – und zwar wohl bis mindestens Ende des Jahres. Der Grund: Das neue Gesetzt ist zwar schon recht klar definierte, soll aber erst zum 1. Januar in Kraft treten. Und mit ihm auch die neuen Förderrichtlinien, die es den Kommunen ermöglichen sollen, die bisherigen Höchstbeiträge zu halbieren. „Da weder die angestrebte Gesetzesreform rechtskräftig, noch das in Aussicht gestellte Förderprogramm konkretisiert ist, schlage ich vor, bis zum Bekanntwerden detaillierterer Informationen und verbindlicher Vorgaben seitens des Landes alle geplanten Straßenausbaumaßnahmen nach dem KAG auszusetzen“, schilderte Bauamtsleiter Christoph Britten in der Vorlage zur jüngsten Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses.

Insgesamt, so die Verwaltung weiter, habe das Land Nordrhein-Westfalen jährliche Fördermittel von 65 Millionen Euro in Aussicht gestellt, die den Kommunen auf Antrag zur Verfügung gestellten werden sollen, um so die Anlieger bei fälligen Straßensanierungen zu entlasten. Ferner sieht der neue Gesetzentwurf die Einführung eines „kurz gefassten und transparenten gemeindlichen Straßen- und Wegekonzeptes“ vor, aus dem klar hervorgeht, wann und wo mit etwaigen Sanierungsmaßnahmen zu rechnen ist.

Um den Informationsfluss zu verbessern, will das Land ferner rechtzeitige Anliegerversammlungen zur Pflicht machen. In Drensteinfurt, betont die Verwaltung, führe man diese jedoch bereits seit Jahrzehnten auf freiwilliger Basis durch. Zu guter Letzt sollen die Kommunen den Anliegern künftig eine „voraussetzungslose Ratenzahlung“ ermöglichen. Auf Antrag können Beitragspflichtige danach ihren Kostenanteil auf maximal 20 Jahresraten verteilen.