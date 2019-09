First Responder in allen Ortsteilen und dazu mittlerweile zahlreiche Defibrillatoren in öffentlichen Einrichtungen und an besucherträchtigen Orten: „Eigentlich ist Drensteinfurt gut aufgestellt“, berichtet Dr. Marcus Lohmann . „Aber im Ernstfall ist es wichtig, dass jeder Bürger weiß, was zu tun ist“, so der Notarzt und Kardiologe des Ärztehauses am Amtshofweg weiter.

Im Rahmen der vom Bundesgesundheitsministerium geförderten Aktion „Ein Leben retten – 100 Pro Reanimation“ lädt der Mediziner daher gemeinsamen mit den First Respondern der Feuerwehr am Samstag, 21. September, zu einem besonderen Aktionstag zum Thema „Herzstillstand“ ein.

„Ein plötzlicher Herzstillstand kann jeden treffen. Deshalb sollte auch jeder in der Lage sein, im Notfall einfache und lebensrettende Sofortmaßnahmen zu ergreifen“, erklärt Marcus Lohmann. Lebensrettende Erste-Hilfe-Maßnahmen sollten deshalb nicht erst ins Bewusstsein rücken oder zum Thema werden, wenn die Notsituation da ist. „Da der letzte Erste-Hilfe-Kurs in der Regel schon länger zurückliegt, ist es wichtig, das Reanimationswissen aufzufrischen und für den Notfall gewappnet zu sein“, erklärt der Mediziner weiter.

Während des Aktionstages, der anlässlich der „Woche der Wiederbelebung“ durchgeführt wird, wird auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums Breemühle an der Sendenhorster Straße eine Aktionsfläche aufgebaut. Marcus Lohmann und die First Responder werden dort ab 10 Uhr an speziellen Puppen Reanimationsmaßnahmen demonstrierten und kostenfreie „Hands-on“-Schulungen anbieten. „Reanimation ist einfach. Jeder kann ein Leben retten“, ist der Kardiologe fest überzeugt.