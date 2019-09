Die dunklen Regenwolken vom Freitag waren schnell vergessen: Bei strahlend blauem Himmel und angenehmen Spätsommertemperaturen startete am Sonntagvormittag die dritte Auflage des Blumen- und Gartenmarkts im Rahmen des Drensteinfurter Kultursommers.

Schon bevor die Stände gegen 11 Uhr zum Bummeln einluden, herrschte auf der Kurzen Straße rege Betriebsamkeit, stand doch erstmals auch ein begleitender Kinderflohmarkt auf dem Programm. Und wer als „junger Kaufmann“ bereits ein wenig Erfahrung gesammelt hatte, der war früh mit von der Partie, um sich den besten Platz zu sichern. Pünktlich zum Start und noch deutlich vor Öffnung der Geschäfte strömten dann bereits zahlreiche Besucher über Marktplatz und Wagenfeldstraße.

Mehr als 20 Aussteller hatten sich eingefunden, um ihre Angebote aus den Bereichen Garten, Dekoration, Blumen und Grünpflanzen, Korbwaren, Stelen, Sitzmöbel und Herbstblumen zu präsentieren. Daneben kamen die Gäste auch kulinarisch auf ihre Kosten. Für Unterhaltung sorgte das Straßentheater „Craie de trottoir“ aus Belgien, das es unter anderem verstand, das Publikum mit simpler Straßenkreide zu verzaubern. Die jungen Gäste standen unterdessen gerne bei Ballonkünstler Frank Boss in der Warteschlange, um sich von ihm manche kuriose Gestalt formen zu lassen. Am Werbemobil des Kreises Warendorf informierte unterdessen der Drensteinfurter Gästeführer Manfred Blanke die Besucher über die touristischen Angebote, die die Region zu bieten hat. Ergänzt wurde das Angebot durch die Skulpturenausstellung mit dem Titel „Skulptur pur“ im Innenhof der „m8 Galerie für Handgemachtes“ an Mühlenstraße.

Die Kaufmannschaft, die für die zunächst von Gewerkschaftsseiten verweigerte Sonntagsöffnung vehement gekämpft hatte, freute sich derweil nicht nur über so manchen Stammkunden, sondern auch über etliche auswertige Gäste.